Про це голова Верховної Ради розповів в ефірі "Радіо НВ". Документ готується в Офісі Президента.

До теми Невідомо, чи будуть у Зеленського союзники, – Мацука про боротьбу з олігархами

До роботи над документом залучили Мін'юст

До процесу також залучено Міністерство юстиції. Кінцевого варіанту законопроєкту в стінах парламенту немає,

– сказав Разумков.

Спікер додав, що олігархізація – проблема, з якою потрібно боротись. Але при цьому законодавчі ініціативи повинні передбачити єдині правила на всіх.

"Не можна, щоб закони стосувалися окремої категорії людей. Закони пишуться для всіх громадян. І всі повинні їх дотримуватися", – зазначив спікер.

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Зеленський анонсував законопроєкт після засідання РНБО

Про те, що в країні буде закон для боротьби з впливом олігархів, президент Володимир Зеленський повідомив після засідання Ради нацбезпеки і оборони України. До роботи над документом мали долучити Офіс Президента та Антимонопольний комітет України.