Ради признания в убийстве: подполковник полиции с извращением пытал мужчину на Харьковщине
Источник:ГБР
В Харьковской области начальник одного из отделов полиции выбивал из мужчины признание силой. Жертву он пытал извращенскими методами, от чего тот все-таки взял на себя вину.
Прибег к пыткам исполняющий обязанности начальника одного из отделов полиции Чугуевского районного управления. Инцидент с избиением подозреваемого произошел еще в 2019 году.
Кстати ГБР разоблачило нацгвардейца, торговавшего амфетамином
Пытки с извращением
Полицейские расследовали убийство, которое произошло в одном из сел Харьковщины. Они нашли 61-летнего приятеля умершего и решили сделать его виновным. Полицейские не имели достаточных доказательств, но хотели поскорее раскрыть преступление.
Правоохранители зашли в дом мужчины, когда он спал. Они начали его бить и душить деревянной палкой. Впоследствии пытки продолжились в участке. Мужчина на их требование в признании не соглашался.
И. о. начальника полиции применил извращенские методы выбивания признаний
Больше часа правоохранители били мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове. Начальник отдела полиции не ограничился избиением – он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии потерпевшему. После этого мужчина все же взял на себя вину за убийство товарища.
Исполняющего обязанности начальника отдела полиции подозревают в истязании по части 2 статьи 127. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Также следователи устанавливают всех сотрудников полиции, которые причастны к преступлению.
Пытки от правоохранителей: похожие случаи
- В Днепре 16 сентября задержали 5 полицейских, которых подозревают в вымогательстве взяток и пытках людей. Они якобы били и давили на задержанных, чтобы получить признание в совершении преступления.
- Правоохранители сообщили о подозрении 11 работникам полиции по делу о зверской пытке мужчины в Городище. Начальника и двоих сотрудников отдела полиции подозревают в пытках.
- В Сумах двоим полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Они душили мужчину коленом и тащили к авто за застегнутые на конечностях наручники.