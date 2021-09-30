Ради признания в убийстве: подполковник полиции с извращением пытал мужчину на Харьковщине

В Харьковской области начальник одного из отделов полиции выбивал из мужчины признание силой. Жертву он пытал извращенскими методами, от чего тот все-таки взял на себя вину.

Прибег к пыткам исполняющий обязанности начальника одного из отделов полиции Чугуевского районного управления. Инцидент с избиением подозреваемого произошел еще в 2019 году.

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Пытки с извращением

Полицейские расследовали убийство, которое произошло в одном из сел Харьковщины. Они нашли 61-летнего приятеля умершего и решили сделать его виновным. Полицейские не имели достаточных доказательств, но хотели поскорее раскрыть преступление.

Правоохранители зашли в дом мужчины, когда он спал. Они начали его бить и душить деревянной палкой. Впоследствии пытки продолжились в участке. Мужчина на их требование в признании не соглашался.



И. о. начальника полиции применил извращенские методы выбивания признаний

Больше часа правоохранители били мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове. Начальник отдела полиции не ограничился избиением – он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии потерпевшему. После этого мужчина все же взял на себя вину за убийство товарища.

Исполняющего обязанности начальника отдела полиции подозревают в истязании по части 2 статьи 127. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также следователи устанавливают всех сотрудников полиции, которые причастны к преступлению.

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