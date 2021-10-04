Об этом сообщила мать девочки и волонтер Александра Сова-Тимощенкова. Она рассказала, что ее дочь Милана родилась 4 октября. Ей в этом году исполнилось 10 лет, однако она решила не праздновать.

Интересно Как помочь бездомным животным и изменить сознание людей: рассказывает пес Гермес



Милана с подарками для четвероногих / Фото "Информатора"

Уже не впервые помогла

Школьница сказала не покупать ей подарки, а присылать средства. Их все потратят на корм и все необходимое обитателям приюта "Лучик надежды". В день рождения Милана посетила приют и принесла с родителями туда не только продукты, но и наполнители лотков, когтеточки и другие нужные вещи.

Она уже много раз до этого делала похожие визиты в приют. В частности, даже провела для этого благотворительный аукцион.

Дочка уже неоднократно была здесь и помогала пушистикам. Милана очень любит животных и считает помощь им своей миссией. Не так давно моя юная художница выставила на благотворительный аукцион свои витражные картины, а за собранные средства мы закупили все необходимое и лично отвезли в приют,

– рассказала женщина.

Она отметила, что тогда на продаже картин удалось собрать 9 тысяч гривен. Также добавила, что Милана была очень довольна и имеет своих любимчиков среди жителей "Лучика надежды".



Милана заходит в приют "Лучик надежды" / Фото "9 канал"

Обратите внимание! Присоединиться к помощи животным из этого приюта можно переводом на личную карту Миланы– 5168 7559 0417 9815. Также можно переводить средства в сам приют – 4149 4991 3147 2779 Сытенко И. А.

Читайте полный текст сообщения Александры Совы-Тимощенковой:

Дорогие друзья! У моей маленькой принцессы сегодня первый юбилей – 10 лет!

В День своего рождения Милана выбрала необычный подарок – она хочет организовать волонтерскую помощь мини-приюту для бездомных животных Мини-приют "Лучик надежды" Днепр. Она мечтает закупить для милых “хвостиков” корм и все необходимое для ухода за ними.

Дочь уже неоднократно была в этом приюте и помогала питомцам. Милана очень любит животных и считает помощь им своей миссией. Не так давно моя юная художница выставила на благотворительный аукцион свои витражные картины, а на собранные средства (тогда удалось собрать 9 тысяч гривен) мы закупили все необходимое и лично отвезли в приют. Она была очень довольна, и у нее в приюте появились уже свои любимчики.

Поэтому в этот праздничный день мы снова хотим организовать сбор средств для помощи приюту. Милана отказывается от подарков в пользу бездомных четвероногих малышей, она решила собрать деньги на свою личную карточку и посетить в свой День рождения приют “Лучик надежды”.

Приглашаем и вас принять участие в благотворительной акции, внеся свою посильную лепту в доброе дело!

Карта Миланы 5168 7559 0417 9815