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      Ради развлечения девушка украла дорожный знак в Одессе: теперь ей может грозить тюрьма

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      В Одесі дівчина вкрала дорожній знак та похвалилась цим у мережі: тепер її притягнуть до відповідальності / Скріншот відео

      В Одессе на площади 10 Апреля девушка решила украсть дорожный знак. Сделала она это ради развлечения, поскольку выложила соответствующее видео в сеть. На ролик с ее шалостями обратила внимание полиция. Инцидент произошел вечером 13 февраля.

      Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, злоумышленница украла дорожный знак "Направление главной дороги". А с места совершения правонарушения поехала со знакомым на авто. Впоследствии видео со своими приключениями она выложила в одной из соцсетей, и это заинтересовало полицию.

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      Правоохранителям уже удалось установить личности девушки и ее друзей, а также выяснить, на какой машине они передвигались. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и привлечении виновных к ответственности.

      Смотрите видео, как девушка украла дорожный знак в Одессе 

      По словам полицейский, действия злоумышленницы подпадают под следующие статьи Уголовного кодекса:

      • статья 185 "Кража"

      предусматривает:

      • штраф от 850 до 1700 гривен,
      • или общественные работы на срок от 80 до 240 часов,
      • или исправительные работы на срок до двух лет,
      • или арест на срок до 6 месяцев,
      • или лишение свободы на срок до 3 лет.

      или

      • статья 186 "Грабеж"

      предусматривает

      • штраф от 850 до 1700 гривен,
      • или общественные работы на срок от 120 до 240 часов,
      • или исправительные работы на срок до 2 лет,
      • или арест на срок до 6 месяцев,
      • или лишение свободы на срок до 4 лет.

      К слову, недавно также в Одессе во время обыска полицейские украли личные вещи работников одного из офисов. В итоге их как минимум отстранили от работы. А какое максимальное наказание их ожидает, решать будут ГБР и суд. 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Курьезные новости Ограбления Криминальные новости Новости Одессы Новости Украины
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