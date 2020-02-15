Ради развлечения девушка украла дорожный знак в Одессе: теперь ей может грозить тюрьма
В Одессе на площади 10 Апреля девушка решила украсть дорожный знак. Сделала она это ради развлечения, поскольку выложила соответствующее видео в сеть. На ролик с ее шалостями обратила внимание полиция. Инцидент произошел вечером 13 февраля.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, злоумышленница украла дорожный знак "Направление главной дороги". А с места совершения правонарушения поехала со знакомым на авто. Впоследствии видео со своими приключениями она выложила в одной из соцсетей, и это заинтересовало полицию.
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Правоохранителям уже удалось установить личности девушки и ее друзей, а также выяснить, на какой машине они передвигались. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и привлечении виновных к ответственности.
Смотрите видео, как девушка украла дорожный знак в Одессе
По словам полицейский, действия злоумышленницы подпадают под следующие статьи Уголовного кодекса:
- статья 185 "Кража"
предусматривает:
- штраф от 850 до 1700 гривен,
- или общественные работы на срок от 80 до 240 часов,
- или исправительные работы на срок до двух лет,
- или арест на срок до 6 месяцев,
- или лишение свободы на срок до 3 лет.
или
- статья 186 "Грабеж"
предусматривает
- штраф от 850 до 1700 гривен,
- или общественные работы на срок от 120 до 240 часов,
- или исправительные работы на срок до 2 лет,
- или арест на срок до 6 месяцев,
- или лишение свободы на срок до 4 лет.
К слову, недавно также в Одессе во время обыска полицейские украли личные вещи работников одного из офисов. В итоге их как минимум отстранили от работы. А какое максимальное наказание их ожидает, решать будут ГБР и суд.