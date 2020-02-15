Ради развлечения девушка украла дорожный знак в Одессе: теперь ей может грозить тюрьма

В Одессе на площади 10 Апреля девушка решила украсть дорожный знак. Сделала она это ради развлечения, поскольку выложила соответствующее видео в сеть. На ролик с ее шалостями обратила внимание полиция. Инцидент произошел вечером 13 февраля.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, злоумышленница украла дорожный знак "Направление главной дороги" . А с места совершения правонарушения поехала со знакомым на авто. Впоследствии видео со своими приключениями она выложила в одной из соцсетей, и это заинтересовало полицию.

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Правоохранителям уже удалось установить личности девушки и ее друзей , а также выяснить, на какой машине они передвигались. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и привлечении виновных к ответственности.

Смотрите видео, как девушка украла дорожный знак в Одессе

По словам полицейский, действия злоумышленницы подпадают под следующие статьи Уголовного кодекса:

статья 185 "Кража"

предусматривает:

штраф от 850 до 1700 гривен,

или общественные работы на срок от 80 до 240 часов,

или исправительные работы на срок до двух лет,

или арест на срок до 6 месяцев,

или лишение свободы на срок до 3 лет.

или

статья 186 "Грабеж"

предусматривает

штраф от 850 до 1700 гривен,

или общественные работы на срок от 120 до 240 часов,

или исправительные работы на срок до 2 лет,

или арест на срок до 6 месяцев,

или лишение свободы на срок до 4 лет.