Ради удержания власти Порошенко не брезгует поддержкой одиозных соратников Януковича, – Лещенко

Петр Порошенко еще не объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2019 года, но уже начал собирать "команду поддержки". Одним из первых в нее вошел одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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По его мнению, здравый смысл подсказывает, что крайне сложно найти более абсурдный тандем, чем Порошенко-Кернес. "Ведь именно Кернес был верным соратником Януковича, его политической, бизнесовой и силовой опорой в Харькове, а Порошенко же вроде приходил к власти с лозунгами справедливости и наказания всех, кто был причастен к "преступной власти" Януковича", – отметил депутат.

После подмены реформ их имитацией, коррупционных сговоров и обогащения на государственных потоках Порошенко сложно рассчитывать на народную любовь. Поэтому в своей избирательной стратегии он рассчитывает на ресурс региональных лидеров – мэров больших городов, которые в результате реформы децентрализации начали распоряжаться значительными средствами,

– пояснил Лещенко.

К тому же, как отметил нардеп, сложно было бы ожидать другого после того, как летом 2018 года решением Полтавского суда прямо в зале заседаний было закрыто уголовное дело по обвинению Кернеса в избиении людей. Дело закрыли из-за неявки подчиненных Юрию Луценко прокуроров, а Луценко – человек Порошенко.



"Крайне сложно найти более абсурдный тандем, чем Порошенко-Кернес", – Лещенко

"Вся эта история с поддержкой Кернесом Порошенко – пример примитивного бартера в политике, когда ради избрания на второй срок действующий президент опирается на наиболее одиозных союзников, а те готовы выполнить любую прихоть во имя спасения собственной шкуры", – подытожил Лещенко.

Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко "Честная политика" от 9 января 2019