Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – загрозливі сигнали для світу з Росії, помста Путіна та чому хочуть ліквідувати військову прокуратура.
1. Чому в інтересах США зберегти Україну
Особиста готовність президента США Дональда Трампа до зустрічі зі своїм українським колегою – поза всяким сумнівом, велике досягнення нового керівництва країни.
Світові медіа про відносини України та США.
2. Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
Аварія в Росії, на військовому полігоні в Архангельській області, збентежила і налякала весь світ. В першу чергу тому, що Кремль замовчував деталі катастрофи.
Вибух під Архангельськом – детальніше читайте тут.
3. Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
Новообраний народний депутат України, експерт з питань охорони довкілля Олег Бондаренко переконаний, що прийняте 14 серпня рішення щодо ліквідації Державної екологічної інспекції України та створення Державної природоохоронної служби не може бути реалізованим.
Більше про екологічну ситуацію в Україні та світі.
4. Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
Покращення відносин між Росією і Заходом навряд чи можливе, доки Володимир Путін залишається при владі.
Більше матеріалів про Володимира Путіна та його політику тут.
5. Операція ліквідація, або Чому військові прокурори заметушилися?
Руслан Рябошапка з Офісу Президента, якому пророкують посаду генпрокурора, не вважає за потрібне подальше існування військової прокуратури.
Про пичини та наслідки ліквідації військової прокуратури читайте тут.
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