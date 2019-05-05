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      Радикалы из Сектора Газа выпустили 250 ракет, Израиль в ответ поразил 120 целей

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      Система ПВО "Железный купол"
      Система ПВО "Железный купол" / Фото из открытых источников

      Палестинские радикалы из Сектора Газа выпустили в субботу более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

      Массированный обмен ударами прервал почти месячный период относительного затишья, сообщила пресс-служба израильской армии.

      Читайте также: Израиль нанес авиаудары по целям ХАМАС

      Отмечается, что из 250 ракет десятки были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", 70 процентов снарядов разорвались в незаселенной местности. Однако несколько ракет попали в жилые дома в израильских городах. В результате обстрела осколочные ранения получили двое израильтян, еще десятки человек получили травмы при эвакуации в бомбоубежища.

      Что известно о "Железный купол"?Это израильская мобильная система противовоздушной обороны, которая способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км. с траектории, что может угрожать населенным пунктам. Основное назначение системы – защита гражданского населения юга и севера Израиля.

      Среди военных целей, которые поразили израильские военные в Секторе Газа, армейская пресс-служба перечислила тренировочные базы, вооруженный цех и тоннель прорыт боевиками группировки "Исламский джихад" под границей в южной части анклава, базу морских сил ХАМАС, а также многоэтажный дом штаба военной разведки ХАМАС.

      Что такое ХАМАС?Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

      По подсчетам израильских военных, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков. Палестинское информационное агентство Maan сообщило, что в ходе израильского авианалета в секторе Газа в субботу погибли беременная женщина и ее годовалая дочь.

      В ответ на ракетный обстрел Израиль закрыл оба КПП на границе с сектором Газа и отменил зону рыболовства для палестинцев в прибрежных водах анклава.

      Обострение конфликта

      Резкое обострение конфликта на границе сектора Газа и Израиля началось на прошлой неделе после почти месячного периода затишья. В конце марта при посредничестве Египта была достигнута договоренность о прекращении огня, в начале апреля египетские посредники передали движения ХАМАС временный график положений прекращения огня между палестинскими группировками и Израилем. После того, как установилось затишье, Израиль открыл КПП на границе с сектором и расширил зону рыболовства для палестинских моряков с пяти до 15 морских миль.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Оружие Палестина ХАМАС Новости Израиля
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