Радикалы сожгли вышки lifecell на Киевщине: причины и последствия

На Киевщине вандалы сожгли две вышки турецкой компании lifecell. Свои действия они мотивировали поддержкой народа Курдистана в борьбе против Турции. Кто может стоять за поджогами и пошатнутся ли от этого отношения Украины и Турции?

Видео поджога впервые появилось на российском канале Telegram "Боец анархист" 11 ноября. Под удар попали вышки в Загальцах и Песковке. Вандалы также оставили "телеграмму", в которой сообщили о своей солидарности с народом Курдистана, который сейчас воюет с Турцией в Сирии. Себя же они называют "звено революционной солидарности".

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Что происходит в Сирии?

Курды – крупнейший в мире народ без собственного государства. Свою территорию они получили во время гражданской войны в Сирии.



Турция считает курдов террористами и недавно начала операцию "Источник мира", направленную на уничтожение курдских группировок на границе. С этого начался открытый турецко-курдский конфликт. Курды считают это борьбой за свободу против оккупанта, а турки – антитеррористической операцией.

lifecell принадлежит турецкой компании Turkcell, которую связывают с правящей партией в Турции. За это она и попала под прицел радикалов.

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"Turkcell выступает косвенным спонсором агрессии режима Эрдогана. Широко известны связи оператора с правящей в Турции "Партией справедливости и развития" – основой нынешней системы в стране. Из-за этого мы считаем собственность компании Turkcell легитимной целью для саботажа", – написали вандалы.

Вандалы подожгли вышки lifecell: видео

В lifecell резко отреагировали на инцидент

Руководство компании в комментарии для 24 канала осудило акт вандализма, в результате которого были повреждены две базовые станции.

lifecell считает этот инцидент абсолютно неприемлемым в отношении международного бизнеса, который инвестировал в Украину более 2 миллиардов долларов США и предоставляет свои услуги около 7 миллионам украинцев. Компания ожидает эффективного и быстрого расследования преступления правоохранительными органами Украины,

– заявили в компании.

Также в пресс-центре lifecell отметили, что на услуги мобильной связи в регионе это никак не повлияет.

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Как подобные диверсии могут повлиять на украинско-турецкие отношения?

Эксперт из Национального института стратегических исследований Денис Москалик рассказал 24 каналу, что перед диверсией в Украине состоялись акции протеста под посольствами Турции в поддержку Курдистана. Это указывает на то, что в Украине есть радикально настроенные активисты, которые поддерживают курдов, а следовательно бизнес турецких инвесторов может оказаться под угрозой.

Турецкие инвестиции в Украину составляют около 2 миллиардов долларов. За последние 10 лет турецкие бизнесмены открыли 600 предприятий в сферах телекоммуникаций, машиностроения, лесообработки, IT и в аграрном секторе.

В случае, если эта диверсия останется безнаказанной и будет иметь продолжение, – это может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности Украины, поскольку покажет, что турецкие активы здесь под угрозой уничтожения радикалами,

– сказал Москалик.

Местные анархисты или провокация?

Случай с вышками можно считать диверсией, ведь такие акции могут привести к дестабилизации экономической и политической ситуации в стране. Подобные акции устраивают левые радикалы, которые очень часто действуют в интересах России.

Политолог Денис Москалик считает, что Россия без проблем может влиять на левых радикалов в Украине и заказывать подобные акции. В пример он привел "Фонд Розы Люксембург", который удерживает немецкая партия "Левые", которая поддерживает Россию. Фонд действует во многих странах и лоббирует российские интересы, в том числе и в Украине.

"Не вызывает сомнений, что левое движение спонсируется российской агентурой, а значит россияне вполне могли провести акцию непосредственно, используя левых в качестве прикрытия, или же подтолкнуть кого-то из левых экстремистов к подобной акции через своих людей в левом движении", – отметил эксперт.

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