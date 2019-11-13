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      Радикалы сожгли вышки lifecell на Киевщине: причины и последствия

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      Вандалы подожгли вышки lifecell – кому это было выгодно? (иллюстративное фото)
      Вандалы подожгли вышки lifecell – кому это было выгодно? (иллюстративное фото) / habr.com

      На Киевщине вандалы сожгли две вышки турецкой компании lifecell. Свои действия они мотивировали поддержкой народа Курдистана в борьбе против Турции. Кто может стоять за поджогами и пошатнутся ли от этого отношения Украины и Турции?

      Видео поджога впервые появилось на российском канале Telegram "Боец анархист" 11 ноября. Под удар попали вышки в Загальцах и Песковке. Вандалы также оставили "телеграмму", в которой сообщили о своей солидарности с народом Курдистана, который сейчас воюет с Турцией в Сирии. Себя же они называют "звено революционной солидарности".

      Полезно знать абонентам: Несколько станций lifecell сожгли на Киевщине: стоит ли волноваться пользователям

      Что происходит в Сирии?
      Курды – крупнейший в мире народ без собственного государства. Свою территорию они получили во время гражданской войны в Сирии.

      Турция считает курдов террористами и недавно начала операцию "Источник мира", направленную на уничтожение курдских группировок на границе. С этого начался открытый турецко-курдский конфликт. Курды считают это борьбой за свободу против оккупанта, а турки – антитеррористической операцией.

      lifecell принадлежит турецкой компании Turkcell, которую связывают с правящей партией в Турции. За это она и попала под прицел радикалов.

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      "Turkcell выступает косвенным спонсором агрессии режима Эрдогана. Широко известны связи оператора с правящей в Турции "Партией справедливости и развития" – основой нынешней системы в стране. Из-за этого мы считаем собственность компании Turkcell легитимной целью для саботажа", – написали вандалы.

      Вандалы подожгли вышки lifecell: видео

      В lifecell резко отреагировали на инцидент

      Руководство компании в комментарии для 24 канала осудило акт вандализма, в результате которого были повреждены две базовые станции.

      lifecell считает этот инцидент абсолютно неприемлемым в отношении международного бизнеса, который инвестировал в Украину более 2 миллиардов долларов США и предоставляет свои услуги около 7 миллионам украинцев. Компания ожидает эффективного и быстрого расследования преступления правоохранительными органами Украины,
      – заявили в компании.

      Также в пресс-центре lifecell отметили, что на услуги мобильной связи в регионе это никак не повлияет.

      Важно: Эрдоган грозит новой операцией в Сирии, если курдские формирования не покинут восток страны

      Как подобные диверсии могут повлиять на украинско-турецкие отношения?

      Эксперт из Национального института стратегических исследований Денис Москалик рассказал 24 каналу, что перед диверсией в Украине состоялись акции протеста под посольствами Турции в поддержку Курдистана. Это указывает на то, что в Украине есть радикально настроенные активисты, которые поддерживают курдов, а следовательно бизнес турецких инвесторов может оказаться под угрозой.

      Турецкие инвестиции в Украину составляют около 2 миллиардов долларов. За последние 10 лет турецкие бизнесмены открыли 600 предприятий в сферах телекоммуникаций, машиностроения, лесообработки, IT и в аграрном секторе.

      В случае, если эта диверсия останется безнаказанной и будет иметь продолжение, – это может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности Украины, поскольку покажет, что турецкие активы здесь под угрозой уничтожения радикалами,
      – сказал Москалик.

      Местные анархисты или провокация?

      Случай с вышками можно считать диверсией, ведь такие акции могут привести к дестабилизации экономической и политической ситуации в стране. Подобные акции устраивают левые радикалы, которые очень часто действуют в интересах России.

      Политолог Денис Москалик считает, что Россия без проблем может влиять на левых радикалов в Украине и заказывать подобные акции. В пример он привел "Фонд Розы Люксембург", который удерживает немецкая партия "Левые", которая поддерживает Россию. Фонд действует во многих странах и лоббирует российские интересы, в том числе и в Украине.

      "Не вызывает сомнений, что левое движение спонсируется российской агентурой, а значит россияне вполне могли провести акцию непосредственно, используя левых в качестве прикрытия, или же подтолкнуть кого-то из левых экстремистов к подобной акции через своих людей в левом движении", – отметил эксперт.

       Важная деталь: Путин и Эрдоган договорились о контроле над сирийско-турецкой границей

      blog_ava
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      Автор: Богдан Мирошниченко
      Теги: Новости Украины Новости Киева Публикации Статьи Мобильные устройства Пожар Новости Турции Техно Новости компаний
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