Керівництво "Радіо Свобода" та каналу "Настоящее время" запропонувало частині співробітників московського бюро виїхати з Росії. Їх у травні планують перенаправити до Києва і Праги.

Про це видання повідомляє з посиланням на слова співробітників цих ЗМІ. Однак остаточне рішення щодо виїзду з Росії працівники мають прийняти самостійно.

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ЗМІ хочуть вивезти співробітників з Росії

Про намір вивезти з Росії частину працівників заявили "Радіо Свобода" і "Настоящее время".

Переїзд тих, хто вирішив залишити Москву, запланували на травень 2021 року. Джерела видання відзначили, що наразі звільнення тих, хто не буде переїжджати з Росії, не розглядають. Регіональним фрілансерам "Радіо Свободи" поки що не пропонували переїхати.

Зараз ведуться переговори з усіма співробітниками, і якщо хтось згоден поїхати, то компанія надає всю необхідну допомогу,

– розповів співрозмовник видання.

Окрім співробітників, компанія також хоче перевезти дорогу техніку, залишивши в Москві тільки її невелику частину.

У "Радіо Свобода" зазначили, що бюро буде відкритим та працюватиме й надалі, аби протистояти "атакам Кремля". Президент російської служби Андрій Шарий, який працює з Праги, повідомив, що редакція планує перевести з Росії "тільки деякі проєкти", "а деякі співробітники можуть переїхати з Москви".

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Чому медіа виводять працівників з теренів Росії

Нещодавно в Росії прийняли закон про штрафи для інформаційних агентств.

Відповідно до нього, ці медіа отримали штрафи на суму понад 70 мільйонів рублів.

на суму понад 70 мільйонів рублів. Причина – Роскомнадзор скаржився на відсутність маркування "іноземний агент" в їхніх матеріалах.

Довідка. У московських редакціях "Радіо Свобода" та телеканалу "Настоящее время" працюють кілька десятків людей. Також з корпорацією співпрацюють ще кілька сотень фрілансерів.