Радио "Люкс ФМ" первым среди украинских радиостанций вышло на международный рынок

Отныне Люкс ФМ вещает и в Казахстане!

АО "ТРК Люкс" стало первым медийным холдингом в Украине, который продал франшизу радиостанции за границу. Отныне "Развлекательное радио №1 "Люкс ФМ" будет вещать и в Казахстане, при этом покрывая более 46% территории страны. Вещание в прямом эфире стартовало сегодня, 13 августа 2019 года.

Партнеры из Казахстана признались, что довольно придирчиво и долго выбирали с кем работать среди российских и украинских радиостанций – потенциальных партнеров. Но в итоге остановили свой выбор именно на “Люкс ФМ”, как на уникальном продукте, который ярко выделяется среди конкурентов.

"Мы выбрали Люкс ФМ потому, что нам понравился музыкальный формат, потому что станция является лидером на рынке Украины, а также за профессиональный подход и помощь команды в организации вещания станции в Казахстане. Уверены, что данный формат будет востребован на территории Казахстана. Запуск новой радиостанции придаст новый импульс развитию медиарынка Казахстана, и надеемся, что радиослушатели по достоинству оценят интересный контент и формат радиостанции", – прокомментировал генеральный директор Тандем Медиа Group, которые приобрели франшизу, Тимур Сатибалдин.

Генеральный директор радио "Люкс ФМ" Роман Андрейко также поделился впечатлениями от выхода на международный рынок. Он отметил, что этому помог креатив:

Мы запустили свой проект в середине 90-х и начинали реально "с нуля": создание названия, логотипа, а впоследствии развитие бренда и радиосети. Мы пошли более сложным путем, чем наши конкуренты, но нам удалось сделать его одним из самых успешных на рынке!



А сейчас мы гордимся тем, что можем экспортировать свой успешный бренд! В планах – создание по-настоящему международного бренда, и мы над этим работаем. Казахстан – это первая ласточка!

Какой будет радиостанция в Казахстане, рассказал продюсер "Люкс ФМ" Евгений Фешак:

"Мы очень гордимся тем, что первыми среди украинских радиостанций вышли на международный уровень. Люкс ФМ не просто заметили среди конкурентов, его выбрали! Для нас это много значит потому, что наша радиостанция – это классное настроение, и это мы доказываем прежде всего своим уникальным контентом. То, что мы вышли на международный уровень, означает, что классное настроение сейчас востребовано! В Казахстане будем продолжать пропагандировать его своим брендом. Планируем сделать там грандиозную акцию LuxFmPartyTour с топовыми звездами, провести много наших замечательных акций, которые уже успешно организовывали в Украине. Мы поделимся опытом запуска самого креативного продукта среди радиостанций".

В общем "Люкс ФМ" можно будет услышать в семи городах Казахстана: Алматы, Шимкет, Кызылорда, Атырау, Усть-Каменогорск, Туркестан, Талдыкурган.

Включайте настроение вместе с "Люкс ФМ"! Теперь и в Казахстане!!!