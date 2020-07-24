Радиоактивные грибы и черника: в Чернобыльской зоне опять поймали грибников – фото
В зоне отчуждения на Киевщине грибники собрали более 300 килограммов радиоактивных ягод и грибов и пытались вывезти их на продажу. Допустимые нормы загрязнения превышены вдвое.
Урожай хотели тайно вывезти за пределы Чернобыльской зоны. Об этом сообщает полиция Киевщины.
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Что известно о задержании грибников и что им грозит
- Грибники, у которых не было разрешения на сбор и которые хотели избежать дозиметрического контроля, загрузили в машину более 300 килограммов ягод и 20 килограммов грибов, но их вовремя разоблачила полиция.
- Весь груз проверили на содержание радиоактивных элементов – цезия и стронция. Правоохранители обнаружили, что содержание превышает допустимую норму в два раза.
- Грибы, ягоды, а также машину изъяли.
- Следователи зоны ЧАЭС открыли 14 уголовных производств по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности. Грибникам грозит штраф или до трех лет лишения свободы.
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Радиоактивные грибы / Фото Нацполиции
Радиоактивная черника / Фото Нацполиции