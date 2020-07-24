В зоне отчуждения на Киевщине грибники собрали более 300 килограммов радиоактивных ягод и грибов и пытались вывезти их на продажу. Допустимые нормы загрязнения превышены вдвое.

Урожай хотели тайно вывезти за пределы Чернобыльской зоны. Об этом сообщает полиция Киевщины. Важно Превышающая норму доза опасных веществ в продуктах: что является источником радиационного загрязнения Что известно о задержании грибников и что им грозит Грибники, у которых не было разрешения на сбор и которые хотели избежать дозиметрического контроля, загрузили в машину более 300 килограммов ягод и 20 килограммов грибов, но их вовремя разоблачила полиция.

Весь груз проверили на содержание радиоактивных элементов – цезия и стронция. Правоохранители обнаружили, что содержание превышает допустимую норму в два раза.

Грибы, ягоды, а также машину изъяли.

Следователи зоны ЧАЭС открыли 14 уголовных производств по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности. Грибникам грозит штраф или до трех лет лишения свободы. К теме Черника с радиацией: из Чернобыльской зоны на продажу везли 200 килограммов ягод

Радиоактивные грибы / Фото Нацполиции

Радиоактивная черника / Фото Нацполиции