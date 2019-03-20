Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times

Скандально відомий путінський політик Михайло Лєсін – екс-міністр Росії у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій – загинув схоже не після банального алкогольного отруєння і падіння, як вважали раніше.

"За новими даними, колишній заможний радник російського президента Путіна, тіло якого знайшли у номері вашингтонського готелю, отримав травму шиї, яка зазвичай трапляється тоді, коли людину душать або вішають", – повідомляє The Sunday Times з посиланням на медичний звіт зі 149-ти сторінок, який отримала радіокомпанія "Радіо Вільна Європа" (RFE) за позовом, поданим відповідно до Закону про вільний доступ до інформації. Розгляд позову тривав два роки.

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У звіті, зокрема, повідомляється:

57-річний Михайло Лєсін отримав перелом під'язикової кістки "у момент" своєї смерті чи "приблизно у той же час", коли він помер в листопаді 2015 року. У 2016 році поліція і прокуратура США в Вашингтоні дійшли висновку, що смерть Лєсіна була випадковою і виникла унаслідок травм, пов'язаних з ударами тупими предметами по голові, шиї, тулубу, верхнім і нижнім кінцівкам, "які були викликані падінням ". Супутньою причиною була названа гостра інтоксикація етанолом.

"Доповідь, ймовірно, підкладе дров у багаття скепсису щодо версії, згідно з якою Лєсін помер унаслідок падіння у стані сп'яніння. Документи, передані RFE бюро судово-медичної експертизи Вашингтона, ставлять під сумнів цей висновок", – зазначається у статті The Sunday Times.

"В одній із доповідей бюро, датованій 1 квітня 2016 року, зафіксовано відповідь декого з чиновників на питання щодо судово-медичного антропологічного звіту про смерть Лєсіна", – йдеться в публікації.

Я пояснював, що під'язикова кіста захищена нижньою щелепою, і її переломи зазвичай пов'язані з повішенням або задушенням вручну, – писав чиновник, чиє ім'я було приховане з міркувань цензури. – Я також зазначив, що не можу виключити і значуще падіння як причину перелому, але, на мій погляд, його наслідками є пошкодження м'яких тканин.

"Протягом кількох місяців, що передували смерті, Лєсін час від часу відвідував США, вірогідно, після сварок з представниками кремлівської еліти. Лєсін не був дисидентом, але після того, як було знайдено його тіло, з'явилися припущення, що він міг обурити Москву своїм співробітництвом зі службами розвідки США. Також були непідтверджені заяви про те, що він і його діловий партнер винні більше 80 млн доларів (60 млн фунтів) Юрію Ковальчуку, банкіру, близькому до Путіна, хоча він почав гасити борг, – нагадує газета. – У 2016 році анонімні джерела повідомили The New York Times, що травми Лєсіна стали результатом "якоїсь суперечки, що виникла до того, як він повернувся до свого готельного номеру". Рік потому Buzzfeed послався на агентів ФБР, які висловили думку, що Лєсіна забили до смерті напередодні запланованої зустрічі в міністерстві юстиції США".

"Нові документи не надають переконливих доказів насильницької смерті, – підкреслюється у статті. – Американська поліція стверджує, що Лєсін дуже пиячив протягом кількох днів, які передували його смерті, і випив більшу частину алкоголю зі свого міні-бару в готелі Dupont Circle. Чиновник, який говорив про перелом під'язикової кістки, визнав, що кістка могла також бути пошкоджена під час посмертного огляду".

Втім, в опублікованій у 2015 році науковій статті двох індійських лицьових хірургів, не пов'язаній з цим випадком, йшлося про те, що "переломи під'язикової кістки у результаті інших травм, а не задушення, дуже рідкісні, – зазначає The Sunday Times.

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