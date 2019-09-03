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      Радость будет короткой, – Фурса сказал, что может обвалить рост экономики в Украине

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      Что может обвалить рост экономики в Украине
      Что может обвалить рост экономики в Украине / unsplash.com/photos

      Экономист Сергей Фурса считает, что данные украинской экономики по итогам второго квартала превзошли все ожидания аналитиков. ВВП Украины вырос на 4,6%. Однако такое явление нельзя считать стабильным и качественным.

      "Во-первых, такая эйфория никогда не длится долго. Во-вторых, выборы закончились, а с ними и "финансовые" плюшки", – сказал Сергей Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность".

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      По его словам, потребительский спрос может стать основой для роста экономики, только если он сопровождается ростом внутреннего производства. Ведь в противном случае все пойдет на импорт и будет способствовать росту ВВП какой-то другой страны.

      А для развития внутреннего производства необходимы инвестиции. К сожалению, сейчас их доля в ВВП остается низкой – 17% по результатам 2018 года. Поэтому если мы хотим стать Польшей, то мы должны прежде всего привлекать инвестиции. Радоваться жизни, конечно, тоже хорошо, но как мы видим, без инвестиций эта радость будет короткой,
      – отметил эксперт.

      Он пояснил, что инвестиции не приходят, так как инвесторы боятся украинских судей, украинских силовиков, а также отсутствия верховенства права в стране.

      "И исправить эту ситуацию гораздо важнее и гораздо труднее, чем заставить радоваться украинских потребителей. Здесь одним телевизором не обойдешься", – отметил Фурса.

      Что такое ВВП?
      Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

       

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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Инвестиции Деньги ВВП Финансы
      Источник: 24 канал
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