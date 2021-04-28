Ініціатором законопроєкту про використання шокерів №4375 є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У Раду його направили ще восени 2020 року.

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Як розповідає членкиня профільного комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова, законопроєкт провалили на комітеті та відправили на доопрацювання автору. Проте нині його намагаються подати на розгляд нардепам і, за словами Устінової, збирають на це голоси "за".

Вперше за час роботи комітету цього скликання – законопроєкт не повертають автору, а виносять в зал, начебто для відхилення, а насправді хочуть протягти і збирають під це голоси!

– написала нардепка.

Устінова наголошує на тому, що законопроєкт дозволить розширити використання шокерів на адміністративні правопорушення. "Зупинили тебе за перевищення швидкості – не послухав – шокером! Вийшов на протест, не те зробив – шокером!" – пише Устінова.

Шокери вже закупили

Як повідомляє Олександра Устінова, шокери для поліції вже закупили на суму 33 мільйони гривень. Відповідний тендер вже провела Національна поліція.