Рада хоче проголосувати за шокери для поліції без дозволу комітету, – Устінова
Верховна Рада 29 квітня на позачерговому засіданні може розглянути законопроєкт про розширення дозволу для поліції на використання електрошокерів. Проблема у тому, що профільний комітет цей законопроєкт відхилив і відправив на опрацювання.
Источник:фейсбк Олександри Устінової
Ініціатором законопроєкту про використання шокерів №4375 є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У Раду його направили ще восени 2020 року.
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Законопроєкт відправили на доопрацювання
Вперше за час роботи комітету цього скликання – законопроєкт не повертають автору, а виносять в зал, начебто для відхилення, а насправді хочуть протягти і збирають під це голоси!
– написала нардепка.
Устінова наголошує на тому, що законопроєкт дозволить розширити використання шокерів на адміністративні правопорушення. "Зупинили тебе за перевищення швидкості – не послухав – шокером! Вийшов на протест, не те зробив – шокером!" – пише Устінова.
Шокери вже закупили
Як повідомляє Олександра Устінова, шокери для поліції вже закупили на суму 33 мільйони гривень. Відповідний тендер вже провела Національна поліція.
Розширення використання шокерів для поліції
Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 42 Закону України "Про Національну поліцію" шокер є спеціальним засобом, який поліція має право використовувати.
Зокрема:
- під час затримання особи, яка чинить збройний опір
- намагається втекти з-під варти;
- затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей.
Законопроєктом перелік випадків хочуть розширити і мотивують це зокрема меншою шкодою, яку завдає шокер у порівнянні з іншими спецзасобами: пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними снарядами несмертельної дії, або вогнепальної зброї.
У той же час застосування електрошокових пристроїв дозволяє ефективно припинити порушення із завданням порушнику меншої шкоди…,
– пояснюють автори законопроєкту у записці.
Хочуть дозволити шокери зокрема для затримання особи, яка здійснила правопорушення і чинить злісну непокору поліцейському. Наразі у такому випадку можна застосовувати лише ґумові та пластикові кийки.
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