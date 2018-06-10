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Рафаэль Надаль выиграл Roland Garros

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Рафаэль Надаль выиграл Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции. Он защитил титул чемпиона, завоеванный в 2017 году.

В финале первой ракетке мира противостоял Доминик Тим из Австрии. Восьмой номер в мировом рейтинге ничего не сумел противопоставить. Для победы Надалю понадобилось всего три сета. Хотя сама игра продолжалась 2 часа и 44 минуты.

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В первом сете Надаль проиграл одну подачу, однако выиграл две у австрийца. Во втором для победы испанцу хватило забрать одну подачу у соперника. Однако брейк-пойнт Надаль реализовал лишь с пятой попытки.

В третьем сете Надаль мог сразу же взять первый гейм, но Тим отыграл четыре брейк-пойнта. Взамен уже последующие подачи австрийца Надаль все же выиграл.

В последней подаче в матче Тим еще пытался бороться до последнего, но переломить ход поединка он не сумел. С пятой попытки Надаль наконец реализовал матч-пойнт.

Рафаэль Надаль – Доминик Тим 3:0 (6:4, 6:3, 6:2)

Стоит отметить, что это 11 победа на Ролан Гаррос для Надаля. И 17 победа на турнирах "Большого шлема"

 

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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