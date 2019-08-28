Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи

Экс-министр здравоохранения времен Януковича и секретарь СНБО времен Ющенко Раиса Богатырева рискнула вернуться в Украину. В аэропорту Киева ее задержали правоохранители. Куда могла возвращаться бывшая чиновница, читайте далее в материале.

3 октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский суд заочно арестовал ее. До сентября 2016 года чиновницу разыскивал Интерпол, однако позже ее имя оттуда убрали из-за того, что Интерпол признал это дело политическим преследованием.

Ночь на 28 августа после прилета в Украину одиозная чиновница была задержана и должна была провести в изоляторе.

Актуально! Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография

Возвращение Богатыревой в Украине связывают с государственными закупками лекарств. Узнайте об этом больше в материале журналистов 24 канала.

Что известно об имениях семьи Богатыревой?

До бегства из Украины семья Богатыревой владела имением в селе Подгорцы недалеко от Конча-Заспы. Оно было предусмотрительно записано на ее мужа Игоря, а по словам соседей, проживал здесь один из двух их сыновей Александр.



Имение сына Богатыревой возле Киева / Кадр из видео

Еще один роскошный дворец семьи Богатыревых расположен тоже под Конча-Заспой в селе Плюты. Оформлен он на второго сына-близнеца Игоря.

В документации это имение было записано как индивидуальный жилой дом с гостевым домом, пристройкой, домом охраны и хозяйственным зданием. Хотя через огромный забор больше походил на средневековый замок с собственной набережной и причалами для лодок.



Имение второго сына Богатыревой в Конча-Заспе / Кадр из видео

Имение сына Раисы Богатыревой в селе Плюты: смотрите видео

По данным журналистских расследований, в 2014 Раиса Богатырева жила на государственной даче в Конча-Заспе, которую ей выделили еще во времена президентства Виктора Ющенко.

Эта дача больше напоминает двухэтажный дворец с колоннадой на входе и бассейном на территории. Рядом расположен 2-этажный гостевой дом. 24 канал показывал, как выглядело это поместье в процессе строительства.

Дача Богатыревой в Конча-Заспе в процессе строительства: смотрите фото

Еще немного квадратных метров принадлежали Богатыревой в одном из элитных жилых комплексов на Печерске в центре Киева – здесь у нее была ведомственная квартира. Правда, видели экс-министра здесь нечасто.



В этом доме на Печерске была расположена ведомственная квартира Богатыревой

В 2015 году после объявления экс-чиновницы в розыск суд арестовал имущество экс-министра и ее мужа. Речь шла о 3 квартирах в Киеве, 3 домах в селе Подгорцы Обуховского района возле Киева и апартаментах в оккупированной Ялте.

Источники сообщали, что после бегства в 2014-м Богатырева некоторое время скрывалась вместе с другими министрами времен Януковича в оккупированном Крыму.

Вам может быть интересно: Скрытый особняк и множество ресторанов: какой недвижимостью владеет Михаил Поплавский