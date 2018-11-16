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      Рай, выгоревший дотла: в масштабных пожарах в Калифорнии сгорел город Парадайз

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      Город Парадайз, на севере Калифорнии, приходит в себя после самого масштабного пожара в истории Штата. Пожарные и дальше пытаются укротить пламя.

      Этот городок был настоящим раем для своих жителей, пока туда не добрались лесные пожары.

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      Теперь на месте рая осталось только пепелище. Более 80% города сгорело дотла, разрушив, всего за несколько часов, сотни домов. Несколько дней назад власти выдали ордер на эвакуацию жителей Парадайз, однако не все захотели покинуть свои дома.

      Місто Парадайз у Каліфорнії
      Город Парадайз в Калифорнии

      Сейчас на пожарищах работают спасатели и волонтеры. Они ищут остатки тех, кто не смог убежать от огня.

      Здесь чувствуешь невероятную печаль, очень жаль этих людей. Это было для них ужасно. Я не могу себе представить, как бы я вернулся сюда, если бы это был мой дом,
      – сказал волонтер Пэтрик Додсон.

      Лесные пожары в Калифорнии считают самыми большими в истории Штата. Вследствие них уже погибло 66 человек, а более 600 считаются пропавшими без вести. Пожарные пытаются взять огонь под свой контроль, но удалось это сделать лишь на 40% пораженной территории. Причиной тому – сложный рельеф местности, сухая погода и сильные ветры.

      Напомним, что 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар, который не утихает и по сей день.

      Теги: Пожар Новости США Жертвы Пожар в Калифорнии
      Источник: 24 канал
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