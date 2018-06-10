Райан Гослинг "пожаловался" на семейную жизнь в прямом эфире: смешное видео

Об идеальных супругах Райане Гослинге и Еве Мендес ходят легенды в Голливуде. Пара не только стала своеобразным символом крепких отношений, но и замечательных родителей. Но Райан Гослинг решил рассказать, как ему живется после рождения детей.

Популярный голливудский актер Райан Гослинг, сыгравший главные роли в фильмах "Дневник памяти" и "Ла-Ла-Ленд", наслаждается семейной жизнью. Вместе с актрисой Евой Мендес мужчина воспитывает двух дочерей – 3-летнюю Эсмеральду и 2-летнюю Амаду Ли.

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Актеры не любят выставлять на показ своих детей и личную жизнь, поэтому в СМИ крайне редко появляется информация об отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес. Однако во время шоу Джимми Киммела знаменитость все же решил рассказать о "сложности" семейных будней. В шутливой форме Гослинг отметил, что рад быть участником проекта, потому что так он имеет возможность посмотреть баскетбольный матч. По его словам, с появлением дочери по телевизору в его доме транслируются только мультики, в частности, "Тигренок Даниэль и его соседи".

Я знал, что буду на шоу, поэтому был в восторге от того, что смогу посмотреть баскетбольную игру. Моим дочерям всего 2 и 3 года, поэтому буду честным: сейчас я не смотрю ничего, где не говорит тигр,

– пошутил Райан Гослинг.

Телеведущий Киммел, который является отцом 4 детей, посоветовал звездному гостю предложить детям игру – следить за мячом во время просмотра матча. Так, по словам шоумена, ему удается с потомками болеть за любимые спортивные команды.

Смотрите видео интервью с Райаном Гослингом (на английском):