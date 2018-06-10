17:04
10 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 13°C
  • понедельник
    29°C 15°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Райан Гослинг "пожаловался" на семейную жизнь в прямом эфире: смешное видео

45 Читати новину українською
Райан Гослинг "пожаловался" на семейную жизнь в прямом эфире
Райан Гослинг "пожаловался" на семейную жизнь в прямом эфире

Об идеальных супругах Райане Гослинге и Еве Мендес ходят легенды в Голливуде. Пара не только стала своеобразным символом крепких отношений, но и замечательных родителей. Но Райан Гослинг решил рассказать, как ему живется после рождения детей.

Популярный голливудский актер Райан Гослинг, сыгравший главные роли в фильмах "Дневник памяти" и "Ла-Ла-Ленд", наслаждается семейной жизнью. Вместе с актрисой Евой Мендес мужчина воспитывает двух дочерей – 3-летнюю Эсмеральду и 2-летнюю Амаду Ли.

Читайте также: Ирина Билык призналась, о какой свадьбе мечтает

Актеры не любят выставлять на показ своих детей и личную жизнь, поэтому в СМИ крайне редко появляется информация об отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес. Однако во время шоу Джимми Киммела знаменитость все же решил рассказать о "сложности" семейных будней. В шутливой форме Гослинг отметил, что рад быть участником проекта, потому что так он имеет возможность посмотреть баскетбольный матч. По его словам, с появлением дочери по телевизору в его доме транслируются только мультики, в частности, "Тигренок Даниэль и его соседи".

Я знал, что буду на шоу, поэтому был в восторге от того, что смогу посмотреть баскетбольную игру. Моим дочерям всего 2 и 3 года, поэтому буду честным: сейчас я не смотрю ничего, где не говорит тигр,
– пошутил Райан Гослинг.

Телеведущий Киммел, который является отцом 4 детей, посоветовал звездному гостю предложить детям игру – следить за мячом во время просмотра матча. Так, по словам шоумена, ему удается с потомками болеть за любимые спортивные команды.

Смотрите видео интервью с Райаном Гослингом (на английском):

 

Теги: LifeStyle Дети Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук