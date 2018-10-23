Райан Рейнольдс комично поздравил сам себя с днем рождения: фото

Популярный канадский актер, супруг Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс сегодня, 23 октября, празднует день рождения. Звезде кинематографа исполняется 42 года.

Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

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Райан опубликовал архивное фото с отцом. На то время будущая звезда Голливуда праздновал свое 8-летие.

"С днем рождения меня! Или, как ласково сказал мой отец, "порванный презерватив", – прокомментировал снимок Райнольдс.

Снимок актера прокомментировал американский сценарист Саймон Кинберг. Он поздравил Райана с днем рождения и также пошутил на его поздравляния самого себя.

Зато Рейнольдс в шутку ответил, что его отец был коллекционером.

"Это был редкий презерватив со времен Гражданской войны", – отметил актер.

К слову, голливудская пара Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса 9 сентября 2011 года официально обменялись клятвами супружеской жизни.



В течение шести лет совместной жизни у них родилось две дочери – Джеймс и Инес. Недавно в СМИ появились слухи, что пара находится на грани развода, но ни один из актеров не подтвердил такую информацию.