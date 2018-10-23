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      Райан Рейнольдс комично поздравил сам себя с днем рождения: фото

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      Райан Рейнольдс
      Райан Рейнольдс / GettyImages

      Популярный канадский актер, супруг Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс сегодня, 23 октября, празднует день рождения. Звезде кинематографа исполняется 42 года.

      Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

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      Райан опубликовал архивное фото с отцом. На то время будущая звезда Голливуда праздновал свое 8-летие.

      "С днем рождения меня! Или, как ласково сказал мой отец, "порванный презерватив", – прокомментировал снимок Райнольдс.

      Снимок актера прокомментировал американский сценарист Саймон Кинберг. Он поздравил Райана с днем рождения и также пошутил на его поздравляния самого себя.

      Зато Рейнольдс в шутку ответил, что его отец был коллекционером.

      "Это был редкий презерватив со времен Гражданской войны", – отметил актер.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Публикация от @commentsbycelebs

      К слову, голливудская пара Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса 9 сентября 2011 года официально обменялись клятвами супружеской жизни.

      В течение шести лет совместной жизни у них родилось две дочери – Джеймс и Инес. Недавно в СМИ появились слухи, что пара находится на грани развода, но ни один из актеров не подтвердил такую информацию.

      Теги: LifeStyle Кино Голливуд
      Источник: 24 канал
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