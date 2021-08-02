Об этом сообщили ночью 1 августа. В местном телеграм-канале отмечают, что на месте работало много полицейских. Однако сейчас они еще не предоставили официальной информации.

Читайте также Мужчина пришел с ножом в сельсовет под Одессой области: его обезвредили – видео

Выбитая дверь

Поблизости в магазине "ПивоБанк" кто-то выбил дверь.

Еще неизвестно, это от стекла поранились мужчины, или их кто-то порезал.

На видео видно, как одного из мужчин хотят привести в чувство очевидцы. Но им не удается и пострадавшего забирает скорая.

На еще одной записи виднеется мужчина в нетрезвом состоянии. Женщина снимает его на камеру.

В Харькове на проспекте Юбилейном произошла жестокая резня: смотрите видео 18+

Обратите внимание! Недавно во Львове задержали мужчину, который порезал девушку и бросил ее умирать. Известно, что злоумышленник любил ее, но потерпевшая отказала. Сейчас девушка в реанимации. Подозреваемому может грозить до 8 лет лишения свободы.