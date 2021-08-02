В Харькове произошла жестокая резня: есть пострадавшие – видео 18+
2 августа 2021 , 11:12Читати новину українською
Источник:телеграм "ТРУХА, Харьков"
На проспекте Юбилейном в Харькове порезали двух мужчин. Одного – без сознания отнесли в карету скорой. Состояние другого пострадавшего на данный момент неизвестно.
Об этом сообщили ночью 1 августа. В местном телеграм-канале отмечают, что на месте работало много полицейских. Однако сейчас они еще не предоставили официальной информации.
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Выбитая дверь
- Поблизости в магазине "ПивоБанк" кто-то выбил дверь.
- Еще неизвестно, это от стекла поранились мужчины, или их кто-то порезал.
- На видео видно, как одного из мужчин хотят привести в чувство очевидцы. Но им не удается и пострадавшего забирает скорая.
- На еще одной записи виднеется мужчина в нетрезвом состоянии. Женщина снимает его на камеру.
В Харькове на проспекте Юбилейном произошла жестокая резня: смотрите видео 18+Обратите внимание! Недавно во Львове задержали мужчину, который порезал девушку и бросил ее умирать. Известно, что злоумышленник любил ее, но потерпевшая отказала. Сейчас девушка в реанимации. Подозреваемому может грозить до 8 лет лишения свободы.