В Харькове произошла жестокая резня: есть пострадавшие – видео 18+

2 августа 2021 , 11:12
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Источник:

телеграм "ТРУХА, Харьков"

На проспекте Юбилейном в Харькове порезали двух мужчин. Одного – без сознания отнесли в карету скорой. Состояние другого пострадавшего на данный момент неизвестно.

Об этом сообщили ночью 1 августа. В местном телеграм-канале отмечают, что на месте работало много полицейских. Однако сейчас они еще не предоставили официальной информации.

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Выбитая дверь

  • Поблизости в магазине "ПивоБанк" кто-то выбил дверь.
  • Еще неизвестно, это от стекла поранились мужчины, или их кто-то порезал.
  • На видео видно, как одного из мужчин хотят привести в чувство очевидцы. Но им не удается и пострадавшего забирает скорая.
  • На еще одной записи виднеется мужчина в нетрезвом состоянии. Женщина снимает его на камеру.

В Харькове на проспекте Юбилейном произошла жестокая резня: смотрите видео 18+

Обратите внимание! Недавно во Львове задержали мужчину, который порезал девушку и бросил ее умирать. Известно, что злоумышленник любил ее, но потерпевшая отказала. Сейчас девушка в реанимации. Подозреваемому может грозить до 8 лет лишения свободы.
Автор: Марта Кушка