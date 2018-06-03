Райский пляж в Таиланде закроют из-за голливудского актера

Таиландский пляж Майя Бэй, расположенный на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, считается одним из самых красивых мест в мире. Однако после выхода фильма "Пляж" в 2000 году с актером Леонардо Ди Каприо туда начало приезжать слишком много туристов.

Если в 1998 году перед выходом ленты Таиланд посещало 7,7 миллиона туристов, то уже в 2017-м их количество возросло до 35 миллионов. Почти ежедневно райский пляж Майя Бэй посещает более 5 тысяч туристов.

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Из-за этого власти Таиланда решили закрыть пляж с июня по 30 сентября. Экологи бьют тревогу, поскольку увидеть именно тот пляж из фильма, где оскароносный Ди Каприо наслаждается видами океана, стремится слишком много желающих. Сейчас уже уничтожено почти 72% коралловых рифов вблизи пляжа, а пляж просто "истощен" от такого наплыва туристов.

Таиландский пляж Майя Бэй закроют на время

"Таиланд – красивая страна, и мы должны защищать свои природные ресурсы", – отметил советник отдела национальных парков Таиланда.

Однако туризм является важным источником доходов Таиланда, поэтому пляж не будут закрывать навсегда – уже с 30 сентября его сможет посетить каждый желающий.

Фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо: трейлер смотреть онлайн