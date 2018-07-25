Райское плавания: как выглядит роскошная яхта, на которой отдыхают Бейонсе и Jay-Z

Знаменитая чета музыкантов Бейонсе и Jay-Z обладает невероятным состоянием, из-за чего не скупится на роскошный отдых. В перерыве гастрольного тура "OTR II" пара отдыхает вместе с детьми на яхте Kismet, стоимостью около 160 миллионов долларов.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

На изысканной яхте Бейонсе и Jay-Z заметили у Амальфитанского побережья. Как сообщают в издании, яхта принадлежит американскому миллиардеру Шахиду Хану, однако ее, похоже, супруги решили взять в длительную аренду.

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Яхта, длиной почти в 100 метров, имеет несколько уровней и состоит из нескольких комнат. Кроме гостиной с домашним кинотеатром, ванны-парикмахерской, бассейна, нескольких спален, кухни и многих других элитных покоев на яхте размещен вертолетная площадка и даже баскетбольная площадка.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 2 Лип 2018 р. о 3:57 PDT

Напомним, что по результатам SEO-анализа компании Hopper HQ Бейонсе вошла в десятку самых богатых звезд Instagram. По информации издания, она заняла пятую строчку в списке богачей и может брать за одну рекламную публикацию около 700 тысяч долларов.