В конце апреля в соцсетях появилось видео, как якобы украинские курсанты нашли в тарелке с борщом ракообразное существо. Видео вызвало возмущение относительно состояния питания военных.

Журналисты АрмияInform проанализировали видео, опросили экспертов и работников Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Оказалось, что это информационный вброс.

Похожее В сюжете на "Россия 24" выдали журналиста за чеха, который критикует Чехию и любит Россию

"Рак в тарелке с борщом": с чего все началось

С видеозаписи экрана со сториз на странице народного депутата Соломии Бобровской. На своей фейсбук-странице Соломия Бобровская разместила запись экрана, на котором есть сториз с инстаграм-страницы известного украинского волонтерского сообщества alex_tymanov_group под названием "Алекс Туманов групп".

В своей публикации нардеп добавила информацию о качестве питания военных. Она рассказала, что эти услуги контролирует монополист "Военсервис – Волонтер", которая в свою очередь освобождается от обязательного контроля качества и безопасности продуктов в профильном учреждении Минобороны.

Бобровская отметила, что готовит депутатский запрос к Владимиру Зеленскому.

Он, как Верховный Главнокомандующий, должен вмешаться в эту ситуацию и разобраться с питанием в армии. Потому что с такими темпами Минобороны скоро вообще в тендерах пропишет, что только компании с названием "Военсервис – Волонтер" могут участвовать, а тараканы – это подарок от поставщика,

– написала депутат.

По информации депутата, видео предоставили курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба несколько дней назад. В нем парни показали крупным планом ракообразного, которого якобы нашли в тарелке с борщом. Ребята с нецензурной лексикой и эмоциональными комментариями рассказали, что никогда еще такого не видели.

Что говорят в Минобороны о "раке"

В Минобороны вскоре отреагировали на видео и назвали его "срежиссированным". Эксперты АрмияInform приводят несколько аргументов относительно того, что видео является фейковым.

Это создание абсолютно не присуще фауне Украины и похоже на ракообразных, которые живут в северных морях и океанах.

То есть на суше или в помещениях кухни и столовой ХНУВС оно даже теоретически не выжило бы, и в Харькове его можно увидеть только в экзотическом зоомагазине. Или еще как реквизит любительского видео,

– пишут в Минобороны.

По информации временного исполняющего обязанности начальника университета полковника Андрея Бережного, видео появилось в интернете после обеда 22 апреля на одном из российских интернет-ресурсов. Тогда же в военном вузе немедленно проверили столовую, но подобных существ не обнаружили.

Из источников из научной среды зоологов стало известно, что это существо – ракообразное, рачок, с пищевыми качествами, как у креветок. Если бы оно варилось в котле вместе с борщом, то получило бы красную окраску. То есть в тарелку харьковских курсантов это существо попало не с первым блюдом.

В Минобороны предостерегли: такое видео – классический пример гибридной войны. Распространение таких видео может оказывать деструктивное психологическое воздействие на сознание граждан и военнослужащих.

"Нельзя исключать и тот факт, что кто-то, кто любит вводить в заблуждение потребителей социальных сетей, радуется своему умению создавать информационные приводы", – подытожили в Минобороны.