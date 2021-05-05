Рак у тарілці курсанта з Харкова виявився силіконовим і з Росії, – Міноборони
Наприкінці квітня у соцмережах з'явилося відео, як нібито українські курсанти знайшли у тарілці з борщем ракоподібну істоту. Відео викликало обурення щодо стану харчування військових.
Источник:сайт Міністерства оборони України
Журналісти АрміяInform проаналізували відео, опитали експертів і працівників Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Виявилося, що це інформаційний вкид.
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"Рак у тарілці з борщем": з чого все почалося
З відеозапису екрану зі сторіз на сторінці народної депутатки Соломії Бобровської. На своїй фейсбук-сторінці Соломія Бобровська розмістила запис екрану, на якому є сторіз з інстаграм-сторінки відомої української волонтерської спільноти alex_tymanov_group під назвою "Алекс Туманов групп".
У своєму дописі нардепка додала інформацію про якість харчування військових. Вона розповіла, що ці послуги контролює монополіст "Військсервіс – Волонтер", яка у свою чергу звільняється від обов'язкового контролю якості та безпечності продуктів у профільній установі Міноборони.
Бобровська зазначила, що готує депутатський запит до Володимира Зеленського.
Він, як Верховний Головнокомандувач має втрутитись в цю ситуацію та розібратись з харчуванням в армії. Бо з такими темпами Міноборони скоро взагалі в тендерах пропише, що лише компанії з назвою "Військсервіс – Волонтер" можуть брати участь, а таргани це подарунок від постачальника,
– написала депутатка.
За інформацією депутатки, відео надали курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба кілька днів тому. У ньому хлопці показали великим планом ракоподібного, якого нібито знайшли у тарілці з борщем. Хлопці з нецензурною лексикою та емоційними коментарями розповіли, що ніколи ще такого не бачили.
Що кажуть в Мінобороні про "рака"
У Мінобороні незабаром зреагували на відео та назвали його "зрежисованим". Експерти АрміяInform наводять декілька аргументів щодо того, що відео є фейковим.
- Це створіння абсолютно не притаманне фауні України і схоже на ракоподібних, які живуть у північних морях і океанах.
Тобто на суходолі чи в приміщеннях кухні та їдальні ХНУПС воно навіть теоретично не вижило б, і у Харкові його можна побачити тільки в екзотичному зоомагазині. Або ще як реквізит аматорського відео,
– пишуть у Міноборони.
- За інформацією тимчасового виконувача обов'язків начальника університету полковника Андрія Бережного, відео з’явилося в інтернеті по обіді 22 квітня на одному з російських інтернет-ресурсів. Тоді ж у військовому виші негайно перевірили їдальню, але подібних істот не виявили.
- З джерел із наукового середовища зоологів стало відомо, що зафільмована істота – ракоподібне, рачок, з харчовими якостями, як і у креветок. Якби воно варилося у казані разом із борщем, то отримало б червоне забарвлення. Тобто у тарілку харківських курсантів ця істота потрапила не з першою стравою.
У Мінобороні застерегли: таке відео класичний приклад гібридної війни. Поширення таких відео може здійснювати деструктивний психологічний вплив на свідомість громадян і військовослужбовців.
"Не можна виключати й того факту, що хтось, хто полюбляє вводити в оману споживачів соціальних мереж, тішиться від свого вміння створювати інформаційні події", – підсумували в Міноборони інцидент.
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