20 октября – Всеукраинский день борьбы с раком груди. Статистика свидетельствует, что из-за рака молочной железы в Украине каждый час умирает одна женщина. Каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам обращается слишком поздно. На поздних стадиях вылечить рак чрезвычайно трудно.

Рак молочной железы занимает первое место среди онкозаболеваний и имеет больше всего летальных случаев. Изменить ситуацию поможет раннее выявление болезни, так как на первой стадии рак груди излечивается у 95% женщин.

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Врач акушер-гинеколог, заведующая отдела женской консультации 4 городской клинической больницы города Львова Кузьменко Елена Валерьевна рассказала, как часто необходимо обращаться к врачу с целью профилактики, как правильно проводить обследование и от чего стоит отказаться, чтобы уменьшить риск возникновения рака груди.



Розовая ленточка – символ борьбы с раком груди

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Причины возникновения рака молочной железы

Врач предупреждает, что болезнь начала возникать и у людей молодого возраста, хоть и считается, что в группе риска находятся женщины 40 лет с наследственной семейной предрасположенностью (то есть женщины, у которых матери или сестры болели раком молочной железы, имеют больший шанс заболеть этим заболеванием), около 10% всех случаев являются наследственными. Также, по словам врача, есть факторы, которые влияют на риск возникновения заболевания:

ранняя менструация (до 12 лет);

поздняя менопауза;

рождение первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;

наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);

ожирение;

сахарный диабет;

гипертоническая болезнь;

плохая экология;

стрессы;

вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).

Все женщины с 18 лет и старше должны один раз в год проходить обследование у врача акушера-гинеколога. И по назначению проходить дополнительные обследования (ультразвуковую диагностику или маммографию), а также раз в месяц проводить самообследование груди,

– говорит Елена Кузьменко.



Врач исследует результаты маммографии

По словам врача, до 35 лет, если нет оснований, маммографию женщинам не рекомендуется проводить, потому что облучение, которое возникает при обследовании, может негативно повлиять на здоровье человека.

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Но в 35 лет всем женщинам назначается первичная, одноразовая маммография для определения структуры молочной железы. А начиная с 40 лет женщинам рекомендуется проводить маммографию раз в 2 года.



Рак груди: общая информация

Симптомы и самообследование

Не менее важным является самообследование, которое нужно делать один раз в месяц. Женщинам фертильного возраста нужно проводить это на 7-14 день менструального цикла.

Врач акушер-гинеколог рекомендует это делать таким образом:

Нужно встать перед зеркалом сначала с опущенными руками и хорошо осмотреть грудь, а дальше тоже самое сделать с заложенными за голову руками. Следует обратить внимание на изменение формы или размера, на покраснения и припухлости участков кожи молочной железы, втягивание или выпуклость участков кожи, на втягивание сосков и наличие выделений из них.

На втором этапе нужно лежа прощупать грудь круговыми или вертикальными движениями, следует обратить внимание на уплотнения в толще железы, наличие опухолевидных образований и болезненные ощущения. А также при поднятой и опущенной руке нужно проверить паховую область на наличие увеличенных и воспаленных лимфатических узлов. В случае возникновения одного из этих тревожных симптомов – нужно немедленно обратиться к врачу для профессионального обследования.



Если вы заметили у себя один из симптомов – немедленно пройдите обследование к врача

Всемирная организация здравоохранения сообщила неутешительную статистику: уровень заболеваемости раком молочной железы за последние 50 лет вырос в 4 раза. Врач объясняет это тем, что женщины поменяли стиль жизни, уменьшилось количество рождаемых детей, сократился срок кормления грудью.

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У женщин, которые никогда не рожали или родили первого ребенка в позднем возрасте, риск возникновения заболевания значительно возрастает. По словам врача, фактор, который также способствует развитию заболевания – это колебания уровня женского полового гормона – эстрогена, а во время беременности и кормления грудью его уровень снижается. Поэтому она не рекомендует откладывать рождение ребенка.



Маммография

Стадии заболевания

При нулевой стадии злокачественности новообразование располагается в пределах места своего появления: в дольке железы или в молочном протоке, не распространяется на другие участки груди. Маленький размер опухоли не позволяет диагностировать болезнь с помощью внешнего осмотра. Отсутствуют характерные признаки: боль и набухание лимфатических узлов. Определить нулевую стадию возможно только на обследовании у врача.

1. Первая стадия

При переходе к первой стадии, опухоль начинает распространяться на окружающие ткани. Размер опухоли на этом этапе еще небольшой – около 2 сантиметров, поэтому у больных отсутствуют метастазы.

2. Вторая стадия

Рак молочной железы во второй стадии сопровождает набухание подмышечных лимфоузлов.

3. Третья стадия

При третьей стадии происходит спаивание подмышечных лимфатических узлов между собой или с прилегающей жировой тканью.

4. Четвертая стадия

У пациентов с раком молочной железы в 4 стадии наблюдаются метастазы во многих частях тела. Часто болезнь начинает распространяться на легкие, печень, кожу, мозг и другие органы.



Рак груди: стадии заболевания

Однако, онкологические заболевания груди нельзя назвать исключительно женской болезнью. Поскольку молочные железы у людей состоят из одинаковых тканей, рак груди может возникать и у мужчин, но такие случаи составляют примерно 1% от общего количества больных этим недугом.

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Врач Елена Кузьменко предостерегла, что, помимо традиционных методов лечения, никаких других методов в настоящее время не существует. И самолечение может не только навредить, но и забрать драгоценное время. Лечение на ранних стадиях заболевания успешно в 95% случаев.

Чтобы уменьшить риск возникновения заболевания, нужно принимать витамины группы D, отказаться от вредных привычек, придерживаться здорового питания, быть физически активными, не забывать о самообследовании и осмотрах у врачей.

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