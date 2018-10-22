12:04
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Рак почки можно определить благодаря стандартному анализу еще до его появления

      127 Читати новину українською
      Рак почки можно определить благодаря стандартному анализу
      Рак почки можно определить благодаря стандартному анализу / healthline.com

      Британские и израильские ученые установили, что определить рак почки задолго до его появления можно с помощью общего анализа крови.

      Об этом говорится в исследованиях Национального института здоровья Великобритании и Израильского диагностического центра, пишет Clinical Cancer Research.

      Читайте также: Рак на ранних стадиях можно определить по запаху

      О будущем развитии рака почки свидетельствует маркер KIM-1. Его повышенная концентрация в крови свидетельствует о повреждении почек.

      Исследователи провели анализ 190 людей с подозрением на рак и 190 здоровых людей одинакового возраста и веса. Общий анализ крови показал, что в группе с высоким риском развития онкологии почки показатель KIM-1 был вдвое выше, чем в другой группе.

      Рак нирки можна визначити завдяки загальному аналізу крові
      Рак почки можно определить благодаря общему анализу крови

      Авторы исследования надеются, что этот метод поможет спасти тысячи жизней, ведь рак почек на ранней стадии излечить возможно.

      Вывод ученых: общий анализ крови может рассказать о раке почек задолго до установления диагноза.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение исследования Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
       30 апреля , 16:31
      Аллергия на солнце: причины, симптомы и способы устранения
       13 июня , 19:17
      Как защитить глаза во время работы за компьютером: эффективные советы
       18 апреля , 13:34
      "Опасно для здоровья": Супрун предостерегла от самолечения в сети
       13 сентября , 09:40
      Желтая лихорадка: чем опасна и как уберечься
       4 октября , 20:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук