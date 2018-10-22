Рак почки можно определить благодаря стандартному анализу еще до его появления

Британские и израильские ученые установили, что определить рак почки задолго до его появления можно с помощью общего анализа крови.

Об этом говорится в исследованиях Национального института здоровья Великобритании и Израильского диагностического центра, пишет Clinical Cancer Research.

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О будущем развитии рака почки свидетельствует маркер KIM-1. Его повышенная концентрация в крови свидетельствует о повреждении почек.

Исследователи провели анализ 190 людей с подозрением на рак и 190 здоровых людей одинакового возраста и веса. Общий анализ крови показал, что в группе с высоким риском развития онкологии почки показатель KIM-1 был вдвое выше, чем в другой группе.



Рак почки можно определить благодаря общему анализу крови

Авторы исследования надеются, что этот метод поможет спасти тысячи жизней, ведь рак почек на ранней стадии излечить возможно.

Вывод ученых: общий анализ крови может рассказать о раке почек задолго до установления диагноза.

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