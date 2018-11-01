Рак простаты: основные факторы риска

Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни на сегодня составляет для мужчин 66,3 года. Показатели жизнеспособности украинских мужчин трудоспособного возраста значительно ниже, чем в Европе. Вероятность дожить от 15 до 60 лет составляет для украинских мужчин не более 60%, тогда как в Европе – 80-90%. И только в Украине рак простаты ежегодно уносит жизни более 3000 мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Мужчины чаще женщин умирают, ведь субъективно переоценивают состояние собственного здоровья и редко (поздно) обращаются за медицинской помощью. Это является и одной из причин развития рака простаты.

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Основные факторы риска развития рака простаты

- возраст: риск увеличивается пропорционально возрасту мужчины;

- генетическая предрасположенность: гены, унаследованные от родителей, могут повысить риск заболевания раком простаты

- расовая принадлежность: темнокожие мужчины африканского происхождения болеют чаще, чем представители других расовых или этнических групп.

Рак простаты на ранних стадиях выявить довольно сложно, но при некоторых симптомах следует немедленно обратиться к врачу:

- расстройства и нарушения мочеиспускания: слабый или прерванный поток мочи, частое или учащенное мочеиспускание (преимущественно ночью), неполное опорожнение мочевого пузыря, боль или жжение при мочеиспускании;

- примесь крови в моче или сперме;

- мучительная эякуляция;

- боль в спине, бедре или тазу, которая не исчезает.

Добавим, ученые из Швеции установили, что чаще болеют раком предстательной железы мужчины с недостаточно активными сперматозоидами.

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