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      Рак простаты: основные факторы риска

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      Рак простаты – факторы риска
      Рак простаты – факторы риска / unsplash.com

      Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни на сегодня составляет для мужчин 66,3 года. Показатели жизнеспособности украинских мужчин трудоспособного возраста значительно ниже, чем в Европе. Вероятность дожить от 15 до 60 лет составляет для украинских мужчин не более 60%, тогда как в Европе – 80-90%. И только в Украине рак простаты ежегодно уносит жизни более 3000 мужчин.

      Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

      Мужчины чаще женщин умирают, ведь субъективно переоценивают состояние собственного здоровья и редко (поздно) обращаются за медицинской помощью. Это является и одной из причин развития рака простаты.

      Читайте также: Уберечься от рака: какие обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам и женщинам

      Основные факторы риска развития рака простаты

      - возраст: риск увеличивается пропорционально возрасту мужчины;
      - генетическая предрасположенность: гены, унаследованные от родителей, могут повысить риск заболевания раком простаты
      - расовая принадлежность: темнокожие мужчины африканского происхождения болеют чаще, чем представители других расовых или этнических групп.

      Рак простаты на ранних стадиях выявить довольно сложно, но при некоторых симптомах следует немедленно обратиться к врачу:

      - расстройства и нарушения мочеиспускания: слабый или прерванный поток мочи, частое или учащенное мочеиспускание (преимущественно ночью), неполное опорожнение мочевого пузыря, боль или жжение при мочеиспускании;
      - примесь крови в моче или сперме;
      - мучительная эякуляция;
      - боль в спине, бедре или тазу, которая не исчезает.

      Добавим, ученые из Швеции установили, что чаще болеют раком предстательной железы мужчины с недостаточно активными сперматозоидами.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Министерство здравоохранения Украины Мужское здоровье Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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