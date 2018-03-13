Рак. ТОП 5 вопросов к онкологу

Чаще всего мы не задумываемся об онкологии, пока кто-то не скажет, что у знакомого или близкого человека обнаружили злокачественную опухоль.

И тогда возникают вопросы: "Что нужно сразу делать?", "Как он узнал о раке?", "А передается ли эта болезнь по наследству?"...

Мы выбрали наиболее актуальные вопросы и решили поставить их Сергею Одарченко, главному врачу "Онко Консалтинг Центра".

Существуют ли симптомы рака?

Каких-либо симптомов, которые указывают на наличие патологии на ранних стадиях, не существует. Они появляются только тогда, когда опухоль начинает взаимодействовать с организмом, то есть сдавливает или перекрывает что-то внутри. Вот тогда у человека возникают жалобы. Причем они бывают разными, потому что все зависит от локализации опухоли.

Например, если речь идет о раке желудка, то человек начинает все меньше есть. Дело в том, что большую часть желудка занимает опухоль, поэтому объем данного органа уменьшается в размере. В результате возникает быстрое насыщение.

Если это рак кишечника, то одним из симптомов является наличие слизи и крови в кале.

Стоит отметить, что не всегда появляется болевой синдром. Это последний симптом, который указывает на то, что опухоль уже проросла и сильно зафиксировалась.

С онкологией связана высокая смертность. Однако мало кто из нас проходит онкопрофосмотр. У большинства отсутствует онконастороженность. Поэтому патологию чаще обнаруживают на 3-й стадии процесса. А это состояние уже "диктует" более агрессивное лечение, что приводит к большим затратам.

Может ли рак передаваться по наследству?

Доказано, что рак передается генетически, но кому и как, мы этого сказать не можем. Поэтому если в семье есть случаи, когда близкий родственник заболел раком, то такая семья считается фатальной. Поэтому ее представителю необходимо пройти генетический скрининг на определение генов, которые передались и могут вызвать процесс возникновения онкологии.

Однако не факт, что если ген передался, то человек обязательно заболеет раком. Нет, это говорит о высоком риске возникновения данного заболевания и поэтому диктует условия, что теперь нужно внимательнее относиться к своему здоровью и проходить обследование.

Если человек узнал, что у него онкология. Естественно, могут появиться шок и паника. Что вы посоветует в этом случае?

Никогда не нужно паниковать. Стоит четко разобраться в ситуации, которая возникла. Ни в коем случае не заниматься самолечением. И как можно быстрее обратиться к специалисту.

Как правильно выбрать врача или клинику, чтобы быть уверенным в поставленном диагнозе?

Это достаточно сложный вопрос.

Во-первых, многие люди часто обращают внимание на рекламу. Но кто несет ответственность за ее достоверность? Например, вы увидели объявление, что от рака можно избавиться за один день! Странно, не так ли? Однако люди верят, записываются на прием, платят деньги. Но нужно понимать, что это маркетинговый ход, который позволяет завлечь пациента. Однако за подобного рода рекламу, например, в Америке могут завести уголовное дело.

Во-вторых, работает сарафанное радио. "Если помогли мне, то помогут и другому". Но каждый из нас должен понимать, если врач занимается онкологией, то совершенствуется именно в этом профиле, и странно было бы обратиться к нему с проблемами терапевтического характера.

В-третьих, одного мнения порой недостаточно. Поэтому пациент должен посетить хотя бы двух врачей.

Взять простой пример, как я выбираю человека в другой области, не связанной с медициной. Есть консультанты, которые навязывают свой товар. И во время разговора с таким человеком я понимаю, что он просто продвигает этот продукт, поэтому не буду ничего покупать. А есть консультант, который расскажет про все возможные варианты, четко озвучит все плюсы и минусы, поможет определиться с выбором.

Вот так же, я считаю, должен сделать и врач. То есть не скрывать информацию, а давать возможность разобраться. Поэтому мы в "Онко Консалтинг Центре" собираем консилиум, приглашаем пациента и его родственников, объясняем ситуацию. А именно – как ее можно решить, начиная от самого современного и дорогого метода (обозначая его эффективность), и идем дальше, рассказывая про другие варианты. В результате пациент с врачом выбирает наилучший в сложившейся ситуации способ лечения. Вот такой подход является нормальным и адекватным. Это мои критерии выбора.

Как обезопасить себя от рака?

Важно время от времени внимательно осматривать свое тело. Особенно женщинам. Почему? Потому что существует еще и патология наружной локализации (например, рак молочной железы, рак щитовидной железы и т.д.), когда человек может сам заметить внешние изменения на теле. Поэтому женщине стоит самостоятельно осматривать себя каждый месяц на 7-10 день после окончания менструации, чтобы вовремя увидеть, не появились ли у нее образование.

Также каждый человек должен обязательно 1 раз в год проходить онкопрофосмотр.

Обследование включает в себя:

– внешний осмотр врачом (так как у нас на теле есть родинки, на внешний вид которых также стоит обращать внимание);

– осмотр прямой кишки;

– УЗИ молочных желез, которое проходят женщины до 40 лет;

– маммографию, если женщина старше 45 лет;

– колоноскопию (1 раз в 2 года);

– гастроскопия (1 раз в 2 года);

– УЗИ брюшной полости.