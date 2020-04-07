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      Raketa начала доставку продуктов из супермаркетов

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      Курьеры могут оперативно доставлять из магазинов наиболее востребованные продукты и хозяйственные товары.

      Теперь не придется нарушать карантин для покупки продуктов. Сервис доставки Raketa объявил о расширении услуг доставки. Курьеры будут привозить к дверям клиента самые востребованные продукты и хозтовары из супермаркетов.

      "Всеукраинский карантин существенно изменил привычную жизнь людей. Raketa адаптируется под запросы клиентов и расширяет свои возможности. Мы постарались сделать услугу доставки товаров из супермакетов максимально удобной и простой. Теперь пользователи Raketa могут, не выходя из дому, заказывать все самое необходимое с доставкой до двери", – рассказал Владимир Самборский, операционный директор сервиса Raketa.

      На старте услуга доступна в Киеве. Доставка осуществляется из магазинов сети Ашан, которые в течение этой недели поочередно подключаются к Raketa. В ближайшее время сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен.

      Доставка осуществляется в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, среди которых продукты питания, хозтовары, алкоголь и табачные изделия. На старте время доставки не должно превышать 90 минут, а с завершением тестового периода – 60 минут. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг. Стоимость услуги – 60 грн. Доставка Raketa из кафе и ресторанов, как и ранее, остается бесплатной.

      Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается список партнерских магазинов и ресторанов, расположенных в радиусе 3,5 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

      Raketa – украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом и Павлограде. В 2020 году сервис намерен зайти в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

      Теги: Новости Украины Продукты
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