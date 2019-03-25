Ракета запущена с стороны Сектора Газы попала в дом в центре Израиля

Шестеро израильтян, в том числе дети, получили ранения во время ракетного обстрела из Сектора Газы. Ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля.

По данным медиков, женщина в возрасте около 50 лет получил ранения, в том числе средней тяжести, остальные, в том числе двое детей, получили легкие ранения. Еще нескольким жителям потребовалась психологическая помощь.

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В 5:22 поступило сообщение о попадании ракеты в населенный пункт в округе Шарон. Наши бригады оказывают медицинскую помощь шестерым местным жителям,

– сообщила служба "скорой помощи".

Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в приют.

Израильские военные сообщили, что зафиксировали пуск одной ракеты из Сектора Газы по центральной части Израиля.

После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон был идентифицирован запуск одной ракеты из Сектора Газы по Израилю,

– сообщила военная пресс-служба.

До этого военные сообщили о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональной совете Долины Хефер.