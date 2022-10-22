Россия усиливает ракетный террор: для чего это Путину и что он пытается скрыть

Россия 22 октября нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Зачем это Путину и какой провал он пытается скрыть террористическими атаками?

Своими мнениями о последствиях ракетных ударов по критической инфраструктуре и помощи Украине на этом фоне поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также предположил, решится ли Россия на отступление из Херсона и что она для этого уже делает.

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Россияне сегодня снова массированно атаковали Украину ракетами и снова целили в энергосистему. К сожалению, по данным Укрэнерго, последствия могут быть более критичными, чем обстрелы почти двухнедельной давности. Именно поэтому Украина снова обратилась к партнерам, чтобы те ускорили предоставление ПВО. К счастью, определенные результаты, озвученные публично, уже есть.

В то же время, в США не видят желания России заканчивать войну. Значит, стоит готовиться к тому, что подобные атаки будут продолжаться. Тем временем в Херсоне оккупанты заставляют мирное население выезжать из города на левый берег и будут баржевые переправы через Днепр.

Поэтому подробнее о сегодняшней ситуации на фронте и о том, как Украина планирует противодействовать ракетным атакам России – дальше и поговорим.

Россия не прекращает ракетный террор

Сегодня с самого утра Украина снова оказалась под ракетными атаками врага, которые он пытается усилить. Но, забегая вперед, отмечу: наши ПВО активно с этой угрозой борются. Но, к сожалению, часть ракет все же нанесла ущерб. Россияне били по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах Кировоградщины, враг ударил также по энергообъекту Одесской области и города Ровно. Дважды в день враги били по Волыни, где также попали в объект энергетической инфраструктуры. Вместе с тем из-за ракетных ударов Укрзализныця была вынуждена привлекать тепловозы, чтобы возобновить движение поездов на тех участках, где пропала электроэнергия.

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В общей сложности, по данным Офиса Президента, сегодня в результате аварий без света остались около 1,5 миллиона украинцев. В Укрэнерго сообщили, что масштабы повреждений в результате сегодняшней атаки на энергообъекты могут превышать те, которые были после ударов 10 – 11 октября. Таким образом, возможно усиление мер экономии, включая веерные отключения. По состоянию на утро, из-за ракетных атак Укрэнерго ввел ограничения в нескольких регионах.

К сожалению сегодняшние ракетные атаки добавили убытков нашему государству. Напомним, что по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 10 по 20 октября в результате обстрелов со стороны российских оккупантов было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины. Но наши энергетики делают чудеса и довольно быстро восстанавливают энергосистему страны.

Как Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку: смотрите видео

Вместе с тем активно работают и Воздушные силы ВСУ. В Командовании сообщили, что сегодня Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр": 18 из них сбили ПВО – 13 ракет Х-101/Х-555 и 5 ракет "Калибр". В частности известно, что враг наносил удар по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Кроме того, враги запускали ракеты типа "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря. Всего – 16 пусков.

Вместе с тем в ОК "Юг" сообщили, что враги в Черном море увеличили корабельную группировку до 10 единиц, среди них 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжены двадцатью четырьмя "Калибрами". Так что риск повторных атак сохраняется.

Украине необходимо еще больше средств ПВО

Соответственно, в такой критической ситуации Украина снова обратилась к западным партнерам, чтобы те не медлили с предоставлением систем ПВО. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Запада не тратить ни минуты.

Известно, что накануне немецкая компания HENSOLDT объявила о передаче Украине четырех радиолокационных станций TRML-4D, работающих в паре с системой противовоздушной обороны IRIS-T SLM. В пресс-релизе компании отмечается, что в рамках заказа компании производителя IRIS-T на сумму в два миллиона евро один из радаров TRML-4D уже поставлен Украине, а еще три поступят в течение нескольких месяцев. Скорее всего, параллельно с предоставлением новых систем IRIS-T.

На самом деле это действительно мощная помощь нашим Воздушным силам. Радары TRML-4D используют новую радиолокационную технологию, способную выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей. Они способны сосредотачиваться на малых, быстрых и низколетающих и маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также зависающих в воздухе вертолетах. И самое главное – эта система обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 километров.

Напомним, Германия 11 октября передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM в паре с которым и будет работать новая система. В общем, она считается одной из самых совершенных установок ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера. Впрочем, в этом и ее главная проблема: поставка происходит прямо с конвейера, так что придется ждать следующие такие системы по несколько месяцев.

В то же время у немцев еще есть мощности, чтобы помочь Украине не только системами ПВО. Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что Украина запросила у Германии дополнительную помощь. В частности, речь идет о дополнительных ракетах к системе Iris-T, противодронных глушителях, а также мобильно-энергетическом оборудовании для выработки электроэнергии и тепла, чтобы экстренно реагировать на перебои в случае новых атак России. Премьер подчеркнул, что эта помощь нужна Украине "прямо сейчас".

Естественно, что Германии, как и другим западным партнерам Украины, действительно стоит поторопиться за помощью. Впрочем, справедливости ради, страна все же набирает обороты в помощи. Накануне Олаф Шольц прокомментировал результаты двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, заявив, что Европа продолжает объединяться в своей поддержке Украины.

Канцлер также напомнил, что на этой неделе было выделено еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира для Украины и одобрено решение создать миссию ЕС по подготовке украинских солдат. В частности, в рамках инициативы, Германия берет на себя обязательства по подготовке 5 тысяч украинских военных.

От Олафа требуют решительности в помощи Украине

Впрочем, реальной проверкой решимости правительства Шольца будет его реакция на заявления МИД и Минобороны Германии. Дело в том, что накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристине Ламбрехт обратились к министру финансов Кристиану Линднеру с требованием выделить значительно больше средств на следующий год для оказания военной поддержки Украине.

Бербок и Ламбрехт требуют увеличить специальный фонд для помощи оружием на следующий год до 2,2 миллиарда евро. Только с таким бюджетом, считают они, Германия могла бы "конкретно и зримо взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры".

В открытом письме министры критикуют тот факт, что в бюджете 2023 года на так называемую "учебную статью" запланировано всего 697 миллионов евро. Они уверены, что это ничего и этого точно недостаточно для покрытия всех потребностей Украины в вооружении, которое может профинансировать Германия. Объясню: именно из этого фонда все последние 9 месяцев немецкое правительство финансировало прямые поставки вооружений в Украину из собственной оборонной промышленности, или так называемый "круговой обмен". Это когда Берлин оплачивал танки, которые Чехия или Греция получали на смену старым системам, которые они передавали Украине в первые месяцы полномасштабной войны.

Поэтому теперь МИД и Минобороны призывают Минфин добавить в запланированный пакет в 697 миллионов евро еще полтора миллиарда. Кроме того, министры требуют сделать возможным, чтобы правительство могло в 2023 году контрактовать производство оружия еще на миллиард евро. Это, по мнению Бербок и Ламбрехт, позволит фонду быть гибким, а значит, в случае необходимости – менять суммы на вооружение для Украины.

Например, в той ситуации, когда Украина сейчас требует системы ПВО, уместно иметь отдельные деньги в бюджете Германии, чтобы быстро привлечь их для устранения проблемы. И главное, к чему апеллируют министры, – это то, что в 2022 году Германия упустила первенство в помощи Украине. Если это повторится и в 2023-м, то Германия получит репутацию страны, которая не в состоянии выполнять большие международные надежды, которые она должна оправдать. Поэтому, посмотрим, как на это отреагирует Шольц.

Впрочем, Шольц, как оказалось, постоянно оглядывается на своих избирателей или просто пытается прикрыть этим свою нерешительность. В интервью изданию Die Welt он объяснил, почему Берлин не спешит с поставкой Киеву современных танков. И вот теперь к вопросу того, что якобы никто не поставляет, то и мы не будем, добавилась еще одна причина. Шольц уверяет, что часть немцев не в восторге от такой идеи, а он просто вынужден к ним прислушиваться.

Поэтому, украинцам в Германии, похоже, снова нужно напомнить правительству Шольца, что в Украине война и 20 – 30% якобы недовольных западной политикой немцев – это человеческие жизни в Украине. Тем более что накануне Джо Байден четко очертил, почему США и Запад в целом помогают нашему государству. Это не только наша война. Украина сегодня защищает весь Запад и НАТО, которые не хотят втягиваться в эту войну напрямую.

Кремль не планирует садиться за стол переговоров

Впрочем, война, к сожалению, продолжается и сейчас некоторые все еще пытаются подтолкнуть Украину к переговорам. К примеру, президент Турции Реджеп Эрдоган. Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил об отсутствии признаков того, что Россия готова прекратить свою агрессию в Украине и перейти к дипломатии.

Напротив, по его словам, Кремль удваивает и утраивает свою агрессию, что проявляется в мобилизации сотен тысяч россиян, фиктивных референдумах и незаконной аннексии и, конечно, бомбардировках гражданской инфраструктуры. По словам Блинкена, США будут продвигать разные форматы дипломатии, но они могут реализоваться лишь в том случае, когда Путин дойдет до критического для себя момента.

Поэтому Кремль, похоже, все еще пытается удерживать определенные участки фронта в надежде, что со временем это переломит ход войны. В частности, речь идет и о Востоке, и о Юге Украины. Впрочем, касательно Юга, то ВСУ активно продолжают уничтожать и блокировать врагов на правом берегу Днепра. По данным ОК "Юг", за минувшие сутки, наши военные нанесли удары по вражеским позициям в Бериславском, Баштанском и Каховском районах.

Впрочем, и захватчики продолжают попытки атак по украинским позициям. В частности, населенный пункт Шевченковцы враг атаковал иранскими дронами, а по Нововоскресенскому били из ЗРК С-300. Новую Каменку и Трифоновку оккупанты атаковали вертолетами трижды, дважды поднимали штурмовую авиацию.

Херсонцы станут живым щитом для России

И, конечно, такие попытки атаковать наши позиции, похожи на попытки прикрыть отступление россиян на левый берег Днепра. Ведь накануне оккупационная "власть" Херсонской области из-за "напряженной ситуации на фронте" приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Враги заявляют, что такое решение вызвано еще и "угрозой терактов".

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Также оккупационная "власть" приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду. Ранее, еще 20 октября сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра. И вся эта принудительная эвакуация мирных жителей – попытка создать живой щит для отступления.

Вместе с тем гауляйтер Новой Каховки Владимир Леонтьев сегодня заявил, что оккупанты начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра из Каховского водохранилища. Он уверяет, что это нужно сделать, ведь ряд шлюзов работает без перерывов с 24 февраля, поэтому несколько из них уже вышли из строя. Но такое поведение не совсем укладывается в логику отступления. Ведь уровень воды в Днепре повышается, в то время как оккупанты, по данным британской разведки, начали активнее строить баржевые переправы в районе Антоновского моста.

Британская разведка считает, что завершение строительства баржевого моста наряду с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне предоставит россиянам дополнительные материальные и логистические преимущества. Хотя это и старый как мир метод для переправ.

В то же время, непонятным остается, как именно Кремль будет прикрывать такое отступление в информационном поле. Ведь простое признание бегства еще больше подорвет и без того шаткую позицию России. С одной стороны, постоянные атаки по украинской инфраструктуре некоторые уже расценивают, как ту самую дымовую завесу. Якобы за новостями о повреждении энергетики в Украине, россияне не особо обратят внимание на отступление из Херсона. С другой стороны, звучат мысли и о том, что Кремль действительно может предпринять бессмысленную попытку повторного наступления с территории Беларуси, чтобы прикрыть поражение в Херсонской области.

Накануне после телефонного разговора Остина с российским министром Шойгу генерал США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил, что многонациональный контингент под руководством Штатов может вмешаться в войну на территории Украины. Это станет возможным в случае, если Россия пойдет на ужасные шаги.

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