Дело в том, что "прилет" произошел уже на следующий день после подписания в Стамбуле отдельных соглашений ООН и Турции с россией и Украиной о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю. Акар заверил, что, несмотря на инцидент, координация Турции с россией и Украиной в рамках договоренностей будет продолжена.

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Министр обороны Турции пообщался с представителями Украины и россии по поводу "прилета" по Одесскому порту

По словам Акара, Турция получила информацию, что утром в Одессе были слышны взрывы. Турецкий министр пообщался по телефону с Алексеем Резниковым и Александром Кубраковым, которые уточнили, что зафиксирован ракетный удар по Одесскому порту.

Они (министры обороны и инфраструктуры Украины – ред. 24 канал) заявили, что одна из ракет попала вблизи одного из зернохранилищ на территории порта. Однако негативных последствий для грузоподъемников и возможностей доков нет и деятельность порта может продолжаться,

– сообщил Хулуси Акар.

россия заявила, что якобы не причастна к ракетному удару

В кремле Акару цинично заявили, что россия якобы не имеет никакого отношения к атаке по Одесскому порту и "подробно рассматривает инцидент". По словам турецкого министра, удар сразу после подписания Стамбульского зернового соглашения сильно обеспокоил Минобороны Турции.

Однако мы продолжаем выполнять свои обязанности в рамках соглашения, заключенного вчера (22 июля – ред. 24 канал). На своих встречах мы призываем стороны спокойно и терпеливо продолжать сотрудничать в этом направлении.

– заявил турецкий чиновник.

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Хулуси Акар подчеркнул, что реализация зернового соглашения и безопасный экспорт украинского зерна ожидаются для всего мира. По его словам, уже сейчас подписание соглашения повлекло за собой падение цен на продовольствие в глобальном масштабе.

Наша координация с россией и Украиной будет продолжаться, она продолжается. Наши обязанности, прописанные в меморандуме о взаимопонимании, подписанном вчера, выполнены, и мы продолжим их выполнять. Мы хотим, чтобы подобные инциденты были быстро отброшены в сторону, и чтобы работы начались как можно быстрее, согласно договоренности, которую мы достигли,

– подытожил Акар.

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