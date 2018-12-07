Ракетный конфликт между США и РФ: Вашингтон грозит отменой еще одного договора

Если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и Соединенными Штатами перестанет действовать, то Вашингтон может пересмотреть еще одну сделку. В таком случае американские политики будут колебаться в прогрессе в обсуждении с Россией продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд, пишет Washington Post.

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Данфорд, отмечает, что несоблюдение Россией требований к размещению вооружения блокирует любые дальнейшие переговоры в оборонной сфере.

Мне трудно представить, что может быть достигнут прогресс в вопросе продления договора по СНВ-3, если в его основе будет лежать несоблюдение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности,

– сказал он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Кремль имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с США.



Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, которые угрожают Европе.



4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.



Официальная представительница МИД России Мария Захарова заверила, что РФ соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Что такое СНВ-3?Это договор между РФ и США о мерах относительно дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 в Праге, он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.