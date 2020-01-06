Ракетный крейсер Путина не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся в РФ: видео

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", плавучая резиденция президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море.

Об этом сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко на своей фейсбук-странице.

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По его словам, 4 турецких буксира пытались пришвартовать российский крейсер, но безуспешно.

Стамбульские проблемы и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" – плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле не закончились. Крейсер вернулся на якорную стоянку в Мраморном море,

– написал журналист.

Смотрите видео безуспешных попыток российского крейсера пришвартоваться к пирсу:

Отметим, что утром 12 мая в Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов". Масштабное возгорание на корабле удалось потушить только через сутки. В результате инцидента погибли 2 человека, пострадали еще 12 человек.