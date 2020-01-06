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      Ракетный крейсер Путина не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся в РФ: видео

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      Российский крейсер "Маршал Устинов" в Стамбуле / Andrii Klymenko / Facebook

      Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", плавучая резиденция президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море.

      Об этом сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко на своей фейсбук-странице.

      Актуально: Металлолом РФ: как на самом деле выглядит "величественный" флот российской армии

      По его словам, 4 турецких буксира пытались пришвартовать российский крейсер, но безуспешно.

      Стамбульские проблемы и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" – плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле не закончились. Крейсер вернулся на якорную стоянку в Мраморном море,
      – написал журналист.

      Смотрите видео безуспешных попыток российского крейсера пришвартоваться к пирсу:

      Отметим, что утром 12 мая в Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов". Масштабное возгорание на корабле удалось потушить только через сутки. В результате инцидента погибли 2 человека, пострадали еще 12 человек.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Чорное море Новости Турции Водный транспорт Новости России Курьезные новости
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