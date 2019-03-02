Ракетный спор между США и Россией: Лукашенко предполагает катастрофу из-за Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал катастрофой вероятное размещение в Украине ракет средней и малой дальности. По его словам, Минск будет солидарным с Москвой, которая всеми силами будет пытаться этого не допустит.

Как отметил политик во время "Большого разговора с президентом", Украине никоим образом не следует осуществлять шаги в этом направлении, передает информационное агентство БелТА.

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Если в Украине будут размещены такие ракеты – это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны,

– заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что он как глава государства прежде всего переживает за Беларусь.

"И не хотелось бы, чтобы в старой матушке-Европе вспыхнула какая-то, не дай бог, ядерная катастрофа", – добавил белорусский президент.

2 февраля Вашингтон официально сообщил Москве, что приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это означает, что США имеют право разрабатывать и изготавливать запрещенные соглашением баллистические ракеты.

По словам Лукашенко, таким образом "американцы воспользуются моментом – сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе".

"Вот здесь уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах", – заявлял он 22 февраля.

Добавим, Россия также заявила о прекращении участия в Договоре. Также Кремль уже начал научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по созданию новых видов ракет.

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Правда, с ядерного спора между США и Россией неожиданные козыри получила Украина. Если договоренности о ликвидации ракет малой и средней дальности прекратят свое существование, то Киев вправе создавать ранее запрещенные ракеты с дальностью от 500 километров, убеждал экс-посол США в Украине и эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

У В чем заключался Договор о ликвидации ракет?​ 8 декабря 1987 годаэтот документ подписали во время советско-американского саммита лидеры государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Соглашение предусматривало, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Почему США решили выйти из Договора о ликвидации ракет?​

По словам американского президента Дональда Трампа, Россия безнаказанно нарушала договор. Он также обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



Первые сообщения о нарушениях Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, может быть использована для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.