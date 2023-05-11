ЗЕЛЕНСКИЙ!!! ВНИМАНИЕ!!!

Мы, хакеры «Солнцепека», объявляем кибервойну Украине. Мы будем уничтожать все объекты инфраструктуры страны, прямо или косвенно связанные с обеспечением твоих военных преступлений, пока ты не одумаешься и не прекратишь бессмысленное истребление украинского народа.

25 апреля мы провели первую акцию и остановили работу Минрегиона (https://t.me/solntsepekZ/696). Сегодня, клоун, мы заблокировали работу подконтрольных провайдеров (Corbina и ZNet), уничтожили все сетевое оборудование и сервера. В подтверждение своих действий выкладываем базы данных всех клиентов, а также внутреннюю документацию (https://tinyurl.com/mrv5zsma). С каждым днем наших кибератак будет все больше.

P.S. Отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам

из Минрегиона Украины и киевских провайдеров.