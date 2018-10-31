Сказочник Путин угрожает США старьем

Прошлой весной президент России Владимир Путин пугал капиталистический Запад странными мультфильмами, сомнительного качества, на которых некие подобия ракет проводят бомбардировку территории США.

Именно тогда среднестатистические граждане России и узнали, что у их "великой и могучей" страны на вооружении имеются некие ракеты, от которых невозможно спастись заокеанским супостатам. А такие названия как "Авангард", "Сармат" и прочие не сходили с экранов телевизоров и новостных лент круглыми сутками.

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Однако, после эйфории и бравады, наступил тяжелый период отрезвления. В частности, подтверждающий, что мультфильмы от "сказочника" Путина, на самом деле не более чем мультфильмы.

Так, стало известно, что Россия намерена до конца 2019 года оснастить один полк межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком "Авангард". До 2027-го данными комплексами будет оснащено два полка, с общим количеством баллистических ракет, оснащенных блоком "Авангард" – 12.

И вот, казалось бы, можно было бы в данном контексте вспомнить "Кузькину мать", но данное ура-патриотическое известие как раз и несет в себе основную суть российского технологического коллапса.

Во-первых, в качестве межконтинентальных баллистических ракет (МБР) для установки блоков "Авангард" будет использован не вездесущий, не имеющий аналогов в мире "Сармат", а старая советская ракета УР-100Н УТТХ, принятая на вооружение в 1975 году и не выпускаемая с 1985 года. Причем, 30 этих ракет Россия вначале 2000-х получила от Украины в качестве оплаты за поставки газа.

Во-вторых, с 2019 по 2027-й РФ намерена оснастить блоками "Авангард" лишь 12 ракет УР-100Н УТТХ. То есть, грубо говоря, по 1-2 ракеты в год. Согласитесь, темпы явно не "стахановские", что явно говорит о проблемах самого технологического процесса.

В-третьих, с учетом того, что до 2027 года "Авангард" будет размещаться на старых советских ракетах, можно смело забыть о "Сармате", который к 2020-му планировали принять на вооружение и которым планировали заменять устаревшие МБР.

А потому, репутация Путина как сказочника, лишний раз подтверждается на деле, не выдерживая проверки не только фактами, но и временем.

Что такое "Авангард"? "Авангард" (другое наименование периода разработки: РС-26 "Рубеж") – российский подвижной грунтовой ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Есть развитием проекта "Ярс" с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.

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