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      Сказочник Путин угрожает США старьем

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      Новый "Авангард" просто фикция, на основе советских ракет
      Новый "Авангард" просто фикция, на основе советских ракет / Newizv

      Прошлой весной президент России Владимир Путин пугал капиталистический Запад странными мультфильмами, сомнительного качества, на которых некие подобия ракет проводят бомбардировку территории США.

      Именно тогда среднестатистические граждане России и узнали, что у их "великой и могучей" страны на вооружении имеются некие ракеты, от которых невозможно спастись заокеанским супостатам. А такие названия как "Авангард", "Сармат" и прочие не сходили с экранов телевизоров и новостных лент круглыми сутками.

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      Однако, после эйфории и бравады, наступил тяжелый период отрезвления. В частности, подтверждающий, что мультфильмы от "сказочника" Путина, на самом деле не более чем мультфильмы.

      Так, стало известно, что Россия намерена до конца 2019 года оснастить один полк межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком "Авангард". До 2027-го данными комплексами будет оснащено два полка, с общим количеством баллистических ракет, оснащенных блоком "Авангард" – 12.

      И вот, казалось бы, можно было бы в данном контексте вспомнить "Кузькину мать", но данное ура-патриотическое известие как раз и несет в себе основную суть российского технологического коллапса.

      Во-первых, в качестве межконтинентальных баллистических ракет (МБР) для установки блоков "Авангард" будет использован не вездесущий, не имеющий аналогов в мире "Сармат", а старая советская ракета УР-100Н УТТХ, принятая на вооружение в 1975 году и не выпускаемая с 1985 года. Причем, 30 этих ракет Россия вначале 2000-х получила от Украины в качестве оплаты за поставки газа.

      Во-вторых, с 2019 по 2027-й РФ намерена оснастить блоками "Авангард" лишь 12 ракет УР-100Н УТТХ. То есть, грубо говоря, по 1-2 ракеты в год. Согласитесь, темпы явно не "стахановские", что явно говорит о проблемах самого технологического процесса.

      В-третьих, с учетом того, что до 2027 года "Авангард" будет размещаться на старых советских ракетах, можно смело забыть о "Сармате", который к 2020-му планировали принять на вооружение и которым планировали заменять устаревшие МБР.

      А потому, репутация Путина как сказочника, лишний раз подтверждается на деле, не выдерживая проверки не только фактами, но и временем.

      Что такое "Авангард"? "Авангард" (другое наименование периода разработки: РС-26 "Рубеж") – российский подвижной грунтовой ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Есть развитием проекта "Ярс" с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Путин Украина – Россия Новости России война Оружие
      Источник: Злой Одессит
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