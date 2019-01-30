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      Ракицкий: Очень доволен, что приехал в Петербург

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      Ракицкий прокомментировал переход из Шахтера
      Ракицкий прокомментировал переход из Шахтера / fc-zenit.ru

      Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий прокомментировал переход из "Шахтера" в российский "Зенит". Игрок заявил, что доволен своим трансфером.

      Украинский футболист пообещал сделать все, чтобы "Зенит" побеждал.

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      "Я скажу только пару вещей. Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно большой клуб. Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы "Зенит" побеждал", – сказал Ярослав во время представления.

      Футболист также пожаловался на низкий уровень чемпионата Украины.

      "Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более, в "Зенит". Я очень счастлив", – резюмировал Ярослав.

      Ракицкий подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. В "Зените" он будет выступать под привычным для себя 44-м номером.

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      Теги: Футбол Спорт Ярослав Ракицький
      Источник: 24 Канал
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