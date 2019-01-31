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      Ракицкий получил от "Зенита" подписной бонус в 5 миллионов евро

      61 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

      Футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий, который перешел в футбольный клуб РФ "Зенит", получил от последнего подписной бонус в 5 миллионов евро.

      Ракицкому тоже надо семью кормить. Вероятно, уже экс-защитник сборной Украины получил ощутимые дивиденды от переезда в Россию, сообщает Sport.ua.

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      5 миллионов евро – это примерно половина суммы, которую россияне заплатили за трансфер "Шахтеру".

      Серьезные расходы на Ракицкого ждут "Зенит" и в будущем. Он подписал контракт на три с половиной года, в течение которых будет получать 2,5 миллиона евро каждый сезон – и это еще без учета возможных бонусов.

      Ракицкий подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. В "Зените" он будет выступать под привычным для себя сорок четвёртым номером.

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      Теги: Новости Украины Футбол Ярослав Ракицький Новости России Спорт Деньги Психология
      Источник: 24 Канал
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