Ракицкого убрали из списка игроков сборной Украины: фотофакт

На сайте Федерации футбола Украины Ярослав Ракицкий больше не значится среди игроков сборной Украины.

В разделе "состав Национальной сборной" есть список игроков, которые выступают за сборную Украины. Однако Ярослава Ракицкого в этом перечне нет.

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При этом там среди защитников есть Евгений Хачериди, который в 2018 году сыграл за "сине-желтых" лишь в одном матче. Или Артем Шабанов, который имеет в своем активе 10 минут за главную команду еще в 2017 году, и ни одного матча в 2018-м. Или же Павел Лукьянчук, Александр Сваток, Василий Кравец, Олег Данченко и Андрей Цуриков, которые так и не сыграли ни одного матча за национальную сборную Украины. При этом что Ракицкий в 2018 году принял участие в 6 матчах, а также забил один гол.



Перечень защитников сборной Украины на сайте ФФУ без Ярослава Ракицкого (кадр с сайта ФФУ)

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина - переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной. А также что пропускал матчи сборной Украины якобы из-за травм, но через несколько дней играл за донецкий "Шахтер".

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный".

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