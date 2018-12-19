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      Ракушка на берегу моря: чем поражает современный дом возле Одессы от украинских дизайнеров

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      Создатели из украинского архитектурного бюро Drozdov & Partners разработали современный семейный дом на берегу Черного моря в Одесской области.

      Дом рассчитан на одну семью и может служить такой себе небольшой семейной дачей.

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      Архитекторы из харьковского бюро Drozdov & Partners признаются, что этот проект стал для них очередным положительным опытом, поскольку приходилось работать на расстоянии с заказчиками. И именно заказчики отвечали за интерьер дома и благоустройство придомовой территории.

      Здание, кроме названия Shell, имеет форму такой себе закрытой ракушки. Тремя, практически полностью закрытыми от чужих глаз стенами, она "отгораживается" от окружающего мира, а четвертой стороной открывается к морю.

      Внутри здания есть два встроенных "домика" с частными функциями спален, а пустота между внутренними объемами и внешней оболочкой заполняет общее пространство.

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      Все внутренние помещения (детская комната, главная спальня, общая зона) имеют собственные внешние продолжение в виде террас и балкона, с которых открываются невероятные виды на морское побережье Черного моря.

      Будинок Одеса
      Будинок Дроздов і партнери Одеса
      Будинок мушля Дроздов і партнери Одеса
      Будинок мушля Дроздов і партнери Одеса

      Современный семейный дом от украинского архитектурного бюро Drozdov & Partners на берегу моря возле Одессы

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Крутые здания Дизайн Архитектура Новости Одессы Фотоновости
      Источник: 24 канал
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