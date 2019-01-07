Ралли Дакар: чем гонки в Южной Америке отличаются от Африки

В понедельник, 7 декабря, стартуют гонки "Дакар 2019". В этом году они снова состоятся в Южной Америке. В чем их отличие от гонки в Африке рассказал 5-кратный победитель "Дакара" Марк Кома.

Десять лет назад казалось, что ралли "Дакар" уже некуда развиваться. Организаторам пришлось отказаться от проведения 30-го юбилейного ралли из-за отсутствия гарантий безопасности. За годы проведения в Африке гонка сталкивалась с различными проблемами, что в конце концов заставило организаторов искать новый путь для ралли. Но теперь, когда гонка нашла свой новый дом в Южной Америке, репутация ралли "Дакар" восстанавливается и она отпраздновала свою 40-ю годовщину в 2018 году.

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В Red Bull пообщались с Марком Комой, 5-кратным чемпионом Дакара на байке, а также бывшим спортивным директором гонки, про главные отличия между двумя Дакарами: тем, что проходил в Африке, и тем, что происходит в Южной Америке.

1. Инфраструктура

Дороги, города и условия намного лучше развиты в Южной Америке, поэтому логистика проще, чем раньше. Например, если ты путешествуешь с одного этапа на другой в Африке, то там пустыня это... пустыня. Это достаточно сложно, с логистической точки зрения, было труднее доставлять предметы из одной точки в другую.

2. Комфорт

Дорожная сетка настолько хороша в Южной Америке, что большинство команд могут использовать трейлеры для гонщиков и персонала. Перевезти аналогичное количество трейлеров в Африку было сложно, приходилось спать в палатках.

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3. Популярность

Достаточно просто включить телевизор, чтобы увидеть разницу – в Южной Америке гораздо больше болельщиков, чем было в Африке. Все просто: больше городов расположены вдоль маршрута, поэтому и поддержки больше. В Африке люди такие же невероятные, но Сахара – это нечто совсем другое по сравнению с местами, где мы ездим сейчас.

4. Азарт

Африка была действительно невероятной. Основной причиной переноса были вопросы безопасности, и это правильно, но в Южной Америке нет такого азарта, как было в Дакаре.

5. Подлинность

Несмотря ни на что Африка всегда остается в моем сердце. Но нужно быть реалистом: чтобы остаться там, нужно было идти на массу жертв и изменений. Необходимо было соглашаться на существенные изменения в плане контроля за гонщиками и командами, но это бы не облегчило задачу и не гарантировало проведения соревнований.

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6. Скорость против навигации

В течение первых лет в Южной Америке скорость была более важным фактором, чем нахождение правильного маршрута. К счастью, за последние годы это исправлено – вернулся дух "старого" Дакара, когда побеждал не самый быстрый, а самый хитрый.

7. Новый вызов – высота

Сахара – это особое место, но в Южной Америке гонщики сталкиваются с новым вызовом – высотой. В 2018 году, пять дней были проведены на высоте более 3 000 метров над уровнем моря. К таким условиям невозможно подготовиться.