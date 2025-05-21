Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ser.

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Убийство Портнова

По данным издания, инцидент произошел около 9:15 утра, когда полиция получила вызов о человеке с огнестрельными ранениями на улице.

Вскоре подтвердилась смерть мужчины в результате травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате нескольких огнестрельных ранений во время посадки в транспортное средство.

В частности, как пишут в СМИ, это было четыре ранения в область груди и одно в голову.

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Источники издания Ser в полиции указывали, что несколько человек ждали жертву у входа в школу, и когда Портнов подошел к своему автомобилю, они выстрелили в него и "впоследствии скрылись с места происшествия в лесистую местность".