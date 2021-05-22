Бойца тяжело ранили в районе проведения ООС в Донецкой области. Первую помощь ему на месте оказали военные медики.

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После этого мужчину эвакуировали для дальнейшего лечения в Днепр – в областную клиническую больницу имени Мечникова. Там его уже прооперировали.

В дальнейшем защитника будут лечить в военном госпитале Министерства внутренних дел в Киеве. В столицу его доставили силами военной авиации Нацгвардии.



Военный вертолет МИ-8, который перевозил раненого / Фото МВД



Раненого бойца доставили в Киев / Фото МВД



Военного будут лечить в госпитале МВД / Фото МВД



Бойца перевезли из Днепра в Киев / Фото МВД

Ситуация на Донбассе: последние новости

Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций украинских защитников. С начала года количество вражеских атак только увеличилось.

По данным украинской разведки, российские вооруженные силы России продолжают наращивать боеспособность на территории оккупированного Донбасса.

Справка. За прошедшие сутки, 21 мая, российские наемники 8 раз нарушали перемирие на Донбассе. Из-за этого 2 бойцов ВСУ получили ранения, а 1 – боевое травмирование.