Бойца тяжело ранили в районе проведения ООС в Донецкой области. Первую помощь ему на месте оказали военные медики.
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После этого мужчину эвакуировали для дальнейшего лечения в Днепр – в областную клиническую больницу имени Мечникова. Там его уже прооперировали.
В дальнейшем защитника будут лечить в военном госпитале Министерства внутренних дел в Киеве. В столицу его доставили силами военной авиации Нацгвардии.
Военный вертолет МИ-8, который перевозил раненого / Фото МВД
Раненого бойца доставили в Киев / Фото МВД
Военного будут лечить в госпитале МВД / Фото МВД
Бойца перевезли из Днепра в Киев / Фото МВД
Ситуация на Донбассе: последние новости
Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций украинских защитников. С начала года количество вражеских атак только увеличилось.
По данным украинской разведки, российские вооруженные силы России продолжают наращивать боеспособность на территории оккупированного Донбасса.