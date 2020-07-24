13 раненых на Донбассе военнослужащих эвакуировали в Киевский военный госпиталь: фото
В Киев из Военно-медицинского клинического центра Северного региона эвакуировали 13 военнослужащих, получивших ранения на Донбассе. По словам врачей, состояние военных удовлетворительное.
В Киев привезли раненых украинских военных
Военно-транспортным самолетом Воздушных сил ВСУ Ан-26 тринадцать военнослужащих, получивших огнестрельные ранения на Донбассе, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, сообщает в Фейсбуке Командование Медицинских сил ВСУ.
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Впоследствии бойцов специализированным транспортом доставили в Киевский военный госпиталь.
Сначала раненые и больные военные проходили лечение в Харькове. Там врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.
В настоящее время бойцов разместили в профильных отделениях центра. Там они пройдут диагностическое обследование, а потом им определят соответствующее лечение.
Военнослужащие обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Раненых в Донбассе 13 военнослужащих эвакуировали в Киевский военный госпиталь / Фото Командование Медицинских сил ВСУ
В реанимации находятся пятеро бойцов
Волонтер Наталья Воронкова в Фейсбуке сообщила, что пятеро военнослужащих, которых ранее доставили в госпиталь, находятся в реанимации. Женщина просит всех неравнодушных помочь с водой, пищей, гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью.
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