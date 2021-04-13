Раненых на востоке Украины военных эвакуировали из Харькова во Львов: фото
Реанимационно-операционный самолет Воздушных сил ВСУ 13 апреля эвакуировал украинских военных в больницу Львова. Перед тем медики Харькова стабилизировали состояние бойцов и подготовили военных к следующему этапу лечения.
Источник:Командование медицинских сил ВСУ
Эвакуацию провели с помощью реанимационно-операционного самолета Воздушных сил ВСУ Ан-26 "ВИТА".
Важно На Донбассе погиб защитник Украины, еще двое получили ранения
Как сообщили в командовании медицинских сил ВСУ, самолет с военными прибыл к военной площадке аэропорта "Скнилов". Впоследствии специализированным транспортом бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове.
Эвакуировать пришлось:
- 3 раненых бойцов,
- 2 травмированных защитников,
- 1 больного военнослужащего.
Сейчас украинских воинов разместили в отделениях центра. Они проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения,
– говорится в сообщении.
По словам военных медиков состояние здоровья пациентов стабильно тяжелое.
Какая сейчас ситуация на Донбассе
- Российские наемники 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Из них 15 – обстрелы позиций украинских защитников и 2 – дистанционное минирование.
- Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник минировал территорию минами ПОМ-2.
- Оккупанты атаковали позиции бойцов ВСУ вблизи Южного, Шумов, Зайцевого, Новгородского, Золотого-4, Песков и Каменки. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.
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