Реанимационно-операционный самолет Воздушных сил ВСУ 13 апреля эвакуировал украинских военных в больницу Львова. Перед тем медики Харькова стабилизировали состояние бойцов и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Эвакуацию провели с помощью реанимационно-операционного самолета Воздушных сил ВСУ Ан-26 "ВИТА".

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Как сообщили в командовании медицинских сил ВСУ, самолет с военными прибыл к военной площадке аэропорта "Скнилов". Впоследствии специализированным транспортом бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове.

Эвакуировать пришлось:

3 раненых бойцов,

2 травмированных защитников,

1 больного военнослужащего.

Сейчас украинских воинов разместили в отделениях центра. Они проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения,

– говорится в сообщении.

По словам военных медиков состояние здоровья пациентов стабильно тяжелое.

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