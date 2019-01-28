Раненых на Азове моряков перевели из медчасти в СИЗО "Лефортово": почему это опасно

Трех раненых украинских моряков, которых Россия обстреляла и захватила в Азовском море, уже перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

Моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера перевели в "Лефортово" еще 26 января, рассказала российская активистка Виктория Ивлева.

Читайте также: Без писем и в холодной камере: Россия удерживает моряка Терещенко в нечеловеческих условиях

Обнаружили мы это случайно, пытаясь записаться в электронную очередь для передачи. Записаться не удалось, причина – не найден получатель. Теперь будем искать всех получателей по уже известному адресу на Лефортовском валу в СИЗО-2 "Лефортово,

– отметила она.

Утром 28 января адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Василия Сороки, подтвердил, что украинских моряков перевели из медчасти, пишет "Громадское".

Пленного украинского моряка Василия Сороку нельзя было переводить в обычное СИЗО, ведь он получил тяжелое ранение в руку во время обстрела украинских кораблей со стороны российских пограничников. По словам адвоката, парню требуется немедленная помощь врачей, иначе ему может грозить инвалидность.

Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки:

– в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается;

– в руке остались осколки;

– пальцы не сгибаются, а рука до сих пор отекшая;

– московская уполномоченная по правам человека Тетана Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

Почему украинские моряки оказались в российском плену?

25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После инцидента украинские корабли продолжили следовать к Мариуполю, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.