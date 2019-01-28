11:03
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Раненых на Азове моряков перевели из медчасти в СИЗО "Лефортово": почему это опасно

      12 Читати новину українською
      Трех раненых украинских моряков перевели в СИЗО "Лефортово"
      Трех раненых украинских моряков перевели в СИЗО "Лефортово" / Фото из открытых источников

      Трех раненых украинских моряков, которых Россия обстреляла и захватила в Азовском море, уже перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

      Моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера перевели в "Лефортово" еще 26 января, рассказала российская активистка Виктория Ивлева.

      Читайте также: Без писем и в холодной камере: Россия удерживает моряка Терещенко в нечеловеческих условиях

      Обнаружили мы это случайно, пытаясь записаться в электронную очередь для передачи. Записаться не удалось, причина – не найден получатель. Теперь будем искать всех получателей по уже известному адресу на Лефортовском валу в СИЗО-2 "Лефортово,
      – отметила она.

      Утром 28 января адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Василия Сороки, подтвердил, что украинских моряков перевели из медчасти, пишет "Громадское".

      Пленного украинского моряка Василия Сороку нельзя было переводить в обычное СИЗО, ведь он получил тяжелое ранение в руку во время обстрела украинских кораблей со стороны российских пограничников. По словам адвоката, парню требуется немедленная помощь врачей, иначе ему может грозить инвалидность.

      Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки:

      – в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается;

      – в руке остались осколки;

      – пальцы не сгибаются, а рука до сих пор отекшая;

      – московская уполномоченная по правам человека Тетана Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

      Почему украинские моряки оказались в российском плену?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили следовать к Мариуполю, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Тюрьма СІЗО Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:42 Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 556
      Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      27 января , 23:03 Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      637
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 января , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2995
      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      27 января , 19:30 В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      861
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      27 января , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 5617
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Кто виноват в километровых очередях на украинско-польской границе
       14 июня 2016 , 21:17
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      Раванелли может вернуться в Арсенал-Киев
       23 сентября 2018 , 09:14
      Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
       6 ноября 2018 , 11:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук