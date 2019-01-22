Раненых украинских моряков отправят в другое СИЗО: в РФ объясняют все "выздоровлением"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева утверждает, что захваченные украинские моряки Андрей Артеменко и Андрей Эйдер выздоровели. Василий Сорока, получивший тяжелое ранение руки, продолжает реабилитацию.

Об этом пишет "Интерфакс".

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24 канал писал, что украинских раненых моряков, которые сейчас находятся в СИЗО "Матросская тишина", уже 22 января могут перевести в другой следственный изолятор – "Лефортово". Российская сторона вроде бы имеет такое намерение, так как планирует "спрятать" ребят от активного общения с адвокатами, возможно в настоящем месте содержания.

Вместе с тем Потяева утверждает, что Андрея Артеменко и Андрия Ейдера вскоре переведут, потому что они якобы выздоровели. Третий раненый, Василий Сорока, якобы почти выздоровел, но продолжает лечение.

У Артеменко, который был ранен в руку, – полное восстановление, он получает последние процедуры по реабилитации. В принципе, он здоров, его ничего не тревожит, у него ничего не болит,

– утверждает она.

Она также добавила, что Андрей Эйдер, который имел тяжелые ранения обеих ног и не мог передвигаться, сейчас чувствует себя хорошо.

"С него сняли все шины, убрали костыли, он ходит самостоятельно, делает зарядку. Раны затянулись, вся двигательная активность восстановлена. Никаких жалоб на состояние здоровья нет", – заявила омбудсмен.

Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста еще 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года, а 16 моряков – до 26 апреля.

Как украинские моряки попали в плен в России?​

25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда 3 украинских военных корабля законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



В России обвинили украинские корабли в том, что те якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения российских пограничников украинские суда продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



России удалось захватить 2 украинских корабля и взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу украинских пленных моряков продлится в России до 25 мая. Адвокаты моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.