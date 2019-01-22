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      Раненых украинских моряков отправят в другое СИЗО: в РФ объясняют все "выздоровлением"

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      В России утверждают, что раненые украинские моряки выздоровели
      В России утверждают, что раненые украинские моряки выздоровели / Фото из открытых источников

      Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева утверждает, что захваченные украинские моряки Андрей Артеменко и Андрей Эйдер выздоровели. Василий Сорока, получивший тяжелое ранение руки, продолжает реабилитацию.

      Об этом пишет "Интерфакс".

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      24 канал писал, что украинских раненых моряков, которые сейчас находятся в СИЗО "Матросская тишина", уже 22 января могут перевести в другой следственный изолятор – "Лефортово". Российская сторона вроде бы имеет такое намерение, так как планирует "спрятать" ребят от активного общения с адвокатами, возможно в настоящем месте содержания.

      Вместе с тем Потяева утверждает, что Андрея Артеменко и Андрия Ейдера вскоре переведут, потому что они якобы выздоровели. Третий раненый, Василий Сорока, якобы почти выздоровел, но продолжает лечение.

      У Артеменко, который был ранен в руку, – полное восстановление, он получает последние процедуры по реабилитации. В принципе, он здоров, его ничего не тревожит, у него ничего не болит,
      – утверждает она.

      Она также добавила, что Андрей Эйдер, который имел тяжелые ранения обеих ног и не мог передвигаться, сейчас чувствует себя хорошо.

      "С него сняли все шины, убрали костыли, он ходит самостоятельно, делает зарядку. Раны затянулись, вся двигательная активность восстановлена. Никаких жалоб на состояние здоровья нет", – заявила омбудсмен.

      Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста еще 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года, а 16 моряков – до 26 апреля.

      Как украинские моряки попали в плен в России?​
      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда 3 украинских военных корабля законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      В России обвинили украинские корабли в том, что те якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения российских пограничников украинские суда продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      России удалось захватить 2 украинских корабля и взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу украинских пленных моряков продлится в России до 25 мая. Адвокаты моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Заложники Украинцы в плену РФ Новости России
      Источник: 24 Канал
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