Раненых украинских моряков в РФ собираются "спрятать" в "Лефортово", – родственники пленных

Украинских раненых моряков, которые сейчас находятся в СИЗО "Матросская тишина", уже 22 января могут перевести в другой следственный изолятор – "Лефортово". Российская сторона якобы намерена, потому что планирует "спрятать" ребят от активного общения с адвокатами, что является возможным в нынешнем месте содержания.

Об этом рассказали родители раненого военнопленного Андрея Эйдера в комментарии "Тижню".

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Нам сказала адвокат, следователи готовят их к переводу на этой неделе. До меня тоже, так сказать, слухами дошло, что это будет завтра (22 января – 24 канал). И это на самом деле ужасно... О каком переводе может идти речь, если они еще нездоровы. Нет никаких медицинских выводов. То есть, согласно Женевской конвенции, они должны получать лечение. А насколько известно, Денисовой было сказано еще 10-го января, что наши моряки не получают лечения с начала 2019 года. То есть в этом году они уже перестали получать лечение,

– рассказали родственники моряка.

По их словам, переводом раненых украинских моряков в "Лефортово" российская сторона пытается спрятать их от активного общения с украинскими адвокатами, которое пока возможно в "Матросской тишине".

"Наш адвокат к Андрею должна попасть сегодня-завтра. Если их действительно переведут, может быть уже поздно, мы ничего не сможем сделать", – добавили родственники.

Официальной информации о переводе раненых украинских моряков в другой следственный изолятор пока не поступало.

Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.



Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил это ходатайство.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.